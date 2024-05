Brasília |Beatriz Oliveira*, do R7, em Brasília

BC lançará mais 4 mil unidades de moeda comemorativa aos 200 anos da 1ª Constituição O valor de face é R$ 5 e o de venda, R$ 440; a comercialização começa na sexta-feira (24), às 10h, no site do Clube da Medalha

Banco Central lançará segunda tiragem da moeda comemorativa dos 200 anos da Constituição de 1824 Moeda de 200 anos (Reprodução/Banco Central do Brasil)

O Banco Central lançará, nesta sexta-feira (24), a segunda tiragem da moeda comemorativa dos 200 anos da primeira Constituição brasileira, outorgada por Dom Pedro I, em 1984. Serão vendidas 4 mil unidades, no valor de face de R$ 5 e valor de venda de R$ 440. A comercialização será feita pelo site do Clube da Medalha, da Casa da Moeda do Brasil, a partir das 10h.

A primeira tiragem, emitida em abril, foi lançada em sessão na Câmara dos Deputados. Na frente da moeda, está o livro aberto da primeira Constituição do Brasil, retratado em cor sépia para demonstrar a passagem do tempo, e uma caneta de pena, da forma que o documento foi escrito. O verso mostra o Congresso Nacional, representando o Poder Legislativo.

O Diretor de Administração do Banco Central, Rodrigo Teixeira, conta que a homenagem é uma contribuição para a lembrança da Constituição. “Com o lançamento desta moeda, o BC homenageia o Poder Legislativo, celebrando o bicentenário da primeira Constituição, que deu origem à Câmara dos Deputados e ao Senado.”

Características da moeda

Valor de face: R$ 5

Material: prata 999/1.000

Diâmetro: 40mm

Peso: 28g

Bordo: serrilhado

Acabamento: proof

Preço de venda: R$ 440

*Sob supervisão de Fausto Carneiro