Banco Central lança moeda em comemoração aos 200 anos da primeira Constituição; veja fotos Produzida em prata, moeda será vendida por R$ 440 a unidade no site do Clube da Medalha da Casa da Moeda, informou o BC

Alto contraste

A+

A-

Moeda comemorativa será vendida por R$ 440 (Raphael Ribeiro/BCB/Raphael Ribeiro/BCB)

O Banco Central lançou nesta quinta-feira (11) uma moeda comemorativa de R$ 5 em alusão aos 200 anos da primeira Constituição do Brasil, promulgada em 1824. A peça é produzida em prata e terá uma tiragem inicial de 3 mil unidades, com total máximo limitado a 10 mil. Segundo o banco, a moeda será vendida por R$ 440 cada unidade, no site do Clube da Medalha da Casa da Moeda do Brasil .

A apresentação do item comemorativo aconteceu nesta quinta no Salão Nobre do Congresso Nacional e é uma homenagem ao Poder Legislativo, diz o Banco Central. “Celebrando o bicentenário da primeira Constituição, que implementou o bicameralismo no país, com a criação da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.”

Em um dos lados da moeda, foi desenhado o livro aberto da primeira Constituição, com página manuscrita e uma pena estilizada. Nas legendas, foram escritas “Primeira Constituição”, “Poder Legislativo”, “200 Anos” e “1824-2024″. O reverso apresenta o Congresso Nacional e círculos ao fundo com uma representação dos plenários das duas casas legislativas.





Publicidade 1 / 6 google-news

facebook

twitter

whatsapp

linkedin

share Raphael Ribeiro/BCB

“O lançamento faz parte das ações que vêm sendo desenvolvidas desde 2017 pelos 200 anos da Câmara dos Deputados, que se completarão em 2026. Embora as duas casas legislativas tenham sido criadas quando a Constituição entrou em vigor, foi só em 1826 que a Câmara e o Senado foram instalados e começaram a legislar”, apontou a Câmara dos Deputados.