‘Demonstra grandeza’, diz Simone Tebet sobre desistência de Biden de tentar a reeleição Ministra do Planejamento disse ainda que espera que democratas tenham ‘sabedoria na escolha para confrontar o extremismo’ Brasília|Carlos Eduardo Bafutto, do R7, em Brasília 21/07/2024 - 20h15 (Atualizado em 21/07/2024 - 20h31 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Tebet viu grandiosidade na desistência de Biden Fábio Rodrigues Pozzebom / Agência Brasil

A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, comentou neste domingo (21) a desistência do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, de tentar a reeleição. Em uma rede social, a ministra escreveu que ele demonstrou “grandeza política ao compreender que os democratas precisam de um fato novo para enfrentar o conservadorismo extremista que ameaça o mundo. Que os Democratas tenham o mesmo altruísmo e sabedoria na escolha para confrontar o extremismo”, escreveu a ministra.

Política não é personalismo, mas, sim, serviço a favor das ideias e valores. Biden dá demonstração enorme de grandeza política ao compreender que os democratas precisam de um fato novo para enfrentar o conservadorismo extremista que ameaça o mundo. Que os Democratas tenham o… — Simone Tebet (@simonetebetbr) July 21, 2024

Joe Biden, de 81 anos, anunciou a desistência de disputar a presidência dos EUA após semanas de semanas de pressão de aliados do partido que viram no mau desempenho dele em um debate contra o oponente , além de uma série de gafes que colocaram e dúvida a sua capacidade cognitiva. A saúde e a capacidade de Biden vinham sendo questionadas dentro e fora do partido dele. Alguns doadores haviam suspendido repasses financeiros à campanha, como forma de pressioná-lo a desistir.

O anúncio da desistência foi publicado em uma rede social. “Acredito que é do interesse do meu partido e do país que eu me demita e me concentre apenas no cumprimento dos meus deveres como presidente durante o resto do meu mandato”, afirma ele no comunicado, onde afirma que “dará mais detalhes sobre a decisão” ainda esta semana.

Minutos depois, ele endossou Kamala Harris, vice-presidente do país, como candidata do Partido Democrata. “Hoje quero oferecer todo o meu apoio e endosso para que Kamala seja a indicada do nosso partido este ano. Democratas – é hora de nos unirmos e derrotar Trump”, afirmou Biden na rede social .

Publicidade

Em um comunicado de campanha, a vice-presidente Kamala Harris disse estar “honrada” com o apoio dado por Joe Biden à candidatura dela. “Estou honrada em ter o apoio do Presidente e minha intenção é ganhar e conquistar esta nomeação ”, afirmou ela, que ainda elogiou os serviços prestados por Biden ao país.

O chefe da assessoria especial da Presidência da República e ex-ministro das Relações Exteriores Celso Amorim, conselheiro do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, disse existir simpatia por Kamala Harris – atual vice-presidente norte-americana e possível nova candidata democrata à Casa Branca depois do anúncio de desistência. “Claro que a gente tem simpatia pela Kamala Harris, mas é o povo americano que decide”, afirmou Amorim a uma agência de notícias.

Publicidade

Amorim afirmou que esteve nos Estados Unidos na última semana e conversou com o conselheiro de Segurança Nacional do país, Jake Sullivan. “Ainda não estava definido, não parecia definido, ele não deu entender nada assim. Claro que todo mundo desconfiava que era uma possibilidade de Biden desistir”, disse o ex-ministro à agência de notícias.