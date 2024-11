Biden e líderes de Canadá e Itália ficam de fora de foto da Aliança contra a Fome do G20 Presidente dos EUA e outros chefes de Estado se atrasaram e não chegaram a tempo para a tradicional ‘foto de família' Brasília|Iasmim Albuquerque*, do R7, em Brasília 18/11/2024 - 17h27 (Atualizado em 18/11/2024 - 17h47 ) twitter

Biden se atrasou para foto Ricardo Stuckert/PR - 18/11/2024

A foto oficial da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza do G20, grupo que reúne as maiores economias do mundo, não teve a presença do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, do primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, e da primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni. Os chefes de Estado se atrasaram e não conseguiram chegar a tempo de participar do momento.

O registro aconteceu nesta segunda-feira (18), nos jardins do MAM (Museu de Arte Moderna), que recebe a cúpula do G20, no Rio de Janeiro.

A última foto oficial dos líderes do grupo reunidos tinha sido feita em Roma, em 2021. Em Bali (2022) e Nova Déli (2023), não houve foto de todos juntos devido à guerra na Ucrânia, visto que alguns líderes eram contra incluir a Rússia no retrato oficial.

Neste ano, a “foto da família” teve como fundo o Pão de Açúcar, um dos cartões postais do Rio de Janeiro. No palanque estava escrito “Aliança Global Contra a Fome e a Pobreza”, uma iniciativa brasileira que visa acelerar o progresso rumo à erradicação da miséria.

Entre os objetivos da medida, estão a inclusão de 500 milhões de pessoas em programas de transferência de renda e sistemas de proteção social até 2030 e a expansão das merendas escolares de alta qualidade para mais de 150 milhões de crianças em países com fome e pobreza infantil endêmica.

*Sob supervisão de Leonardo Meireles