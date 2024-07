Biden marca reunião com Lula em meio a impasse sobre eleições na Venezuela Telefonema entre os dois será às 15h30, de acordo com a Casa Branca Brasília|Do R7 29/07/2024 - 21h58 (Atualizado em 29/07/2024 - 22h24 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Presidente Luiz Inácio Lula da Silva Ricardo Stuckert / PR

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, marcou uma reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para esta terça-feira (30). O telefonema está marcado para 15h30, no horário de Brasília. O assunto da conversa, no entanto, não foi divulgado. A reunião também não consta na agenda oficial de Lula.

A reunião foi solicitada pela Casa Branca em meio ao impasse sobre as eleições na Venezuela. O Brasil ainda não se pronunciou sobre o resultado do pleito no país vizinho. O Conselho Nacional Eleitoral (CNE) da Venezuela apontou a vitória de Nicolás Maduro por 51,2% dos votos. No entanto, as atas das eleições ainda não foram divulgadas e a oposição alega que o resultado foi fraudado. O Itamaraty afirmou que o governo brasileiro só vai se manifestar sobre o resultado após a publicação dos dados. Enquanto isso, os Estados Unidos pediu que as informações sejam divulgadas “imediatamente”.

O Ministério das Relações Exteriores brasileiro também orientou a embaixadora do Brasil na Venezuela, Gilvânia Maria de Oliveira, a não comparecer a uma reunião com o atual presidente do país, Nicolás Maduro, que ocorrerá nesta segunda-feira (29).

Nesta segunda, o ministro de Relações Exteriores da Venezuela anunciou que os embaixadores da Argentina, Chile, Costa Rica, Peru, Panamá, República Dominicana e Uruguai serão expulsos do país. Eles estão sendo acusados de interferência.

Publicidade

A reeleição de Maduro tem gerado protestos de cidadãos que exigem mais transparência no processo eleitoral. Em diversos pontos de Caracas, manifestantes estão realizando “panelaços” e as ruas próximas ao Palácio Presidencial estão bloqueadas.

Alerta para brasileiros

Na noite desta segunda, o Itamaraty também emitiu um alerta para os brasileiros que estão na Venezuela. “Em vista dos recentes acontecimentos na Venezuela, o Ministério das Relações Exteriores recomenda que brasileiros e brasileiras residentes, em trânsito ou com viagem marcada no país acompanhem a página e as mídias sociais da Embaixada do Brasil em Caracas, mantenham-se informados sobre a situação de segurança nas áreas onde se encontram e evitem aglomerações”, diz o texto.