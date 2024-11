Biden não sobe rampa de acesso e opta por caminho alternativo para chegar ao G20 Presidente dos EUA chegou no MAM (Museu de Arte Moderna) minutos depois por uma porta lateral e cumprimentou Lula Brasília|Do Estadão Conteúdo 18/11/2024 - 11h40 (Atualizado em 18/11/2024 - 11h41 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

joe biden Ricardo Stuckert/PR - Arquivo

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, chegou na manhã desta segunda-feira (18) ao MAM (Museu de Arte Moderna) no Rio de Janeiro para cumprimentar o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, antes do início da cúpula de líderes das 20 maiores economias do globo (G20). Porém, destoando das demais autoridades, Biden não usou a rampa de acesso para cumprimentar Lula e optou por um caminho alternativo.

As autoridades precisavam subir uma rampa para serem recebidos por Lula e pela primeira-dama, Rosângela da Silva.

Biden chegou ao local após a entrada do presidente da China, Xi Jinping. Porém, o norte-americano não fez o caminho de costume e virou à direita, lugar em que a imprensa não tinha acesso à imagem.

Em seguida, a transmissão foi cortada. Nas imagens, apareceram apenas Lula, Janja e o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, à espera de Biden.

‌



O norte-americano chegou minutos depois por uma porta lateral e cumprimentou o presidente brasileiro.

Biden optou por não concorrer às eleições presidências dos Estados Unidos por conta de condições de saúde. O pleito deu vitória a Donald Trump.