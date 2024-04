Bilionários que fazem foguete têm que preservar meio ambiente, diz Lula em indireta a Musk

Alto contraste

A+

A-





Lula cobrou bilionários a ajudar na preservação de florestas Lula cobrou bilionários a ajudar na preservação de florestas (Ricardo Stuckert)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta terça-feira (9) que bilionários que projetam foguetes deveriam utilizar seus recursos na preservação do meio ambiente. A declaração foi dada pelo petista durante cerimônia no Palácio do Planalto, em Brasília, em meio à abertura de investigação da Polícia Federal sobre o empresário sul-africano Elon Musk, dono da SpaceX e do X (antigo Twitter). Lula não mencionou o nome de Musk ao fazer o comentário.

“Tem gente que não acredita que os desmatamentos e as queimadas prejudicam o planeta Terra. E muita gente não leva a sério o que significa a manutenção das florestas para a manutenção da qualidade de vida nessa enorme casa que é a Terra. E daqui não podemos fugir”, disse Lula. “Tem até bilionário tentando fazer foguete para achar algo no espaço, mas não tem. Ele vai ter que aprender a viver aqui. Ele vai ter que utilizar o dinheiro dele para ajudar a preservar o meio ambiente.”

Musk entrou no radar das autoridades brasileiras após ameaçar descumprir decisões do STF (Supremo Tribunal Federal) e criticar o ministro Alexandre de Moraes. O empresário tem usado a própria rede social, que perdeu alto valor de mercado desde sua compra, para atacar o magistrado, acusando-o de impor uma ditadura no Brasil.

Abertura de inquérito

A Polícia Federal abriu na segunda-feira (8) o inquérito para investigar o empresário Musk por suposta obstrução de Justiça, incitação ao crime e organização criminosa. Segundo apurou o R7, o dirigente da rede social no Brasil deve ser interrogado na investigação. No domingo (7), Moraes determinou que Musk seja investigado após prometer reativar perfis bloqueados por determinação do STF.

“Estamos levantando todas as restrições. Este juiz [Alexandre de Moraes] aplicou multas pesadas, ameaçou prender nossos funcionários e cortou o acesso ao X no Brasil. Como resultado, provavelmente perderemos todas as receitas no Brasil e teremos que fechar nosso escritório lá”, escreveu o empresário, que também alegou que Moraes deveria “renunciar ou sofrer impeachment”.

Moraes decidiu incluir o empresário como investigado no inquérito das milícias digitais. Além de determinar a abertura de investigação para apurar as condutas de Musk, o ministro do STF estabeleceu multa diária de R$ 100 mil para cada perfil bloqueado judicialmente que for reativado pela plataforma.

Na decisão, Moraes disse que é “inaceitável que qualquer dos representantes dos provedores de redes sociais e de serviços de mensageira privada, em especial o ex-Twitter, atual ‘X’, desconheçam a instrumentalização criminosa que vem sendo realizada pelas denominadas milícias digitais, na divulgação, propagação, organização e ampliação de inúmeras práticas ilícitas nas redes sociais”.

“A flagrante conduta de obstrução à Justiça brasileira, a incitação ao crime, a ameaça pública de desobediência as ordens judiciais e de futura ausência de cooperação da plataforma são fatos que desrespeitam a soberania do Brasil”, afirmou Moraes.

De acordo com o ministro, as atitudes de Musk “reforçam a conexão da dolosa instrumentalização criminosa das atividades do ex-Twitter, atual ‘X’, com as práticas ilícitas investigadas pelos diversos inquéritos anteriormente citados, devendo ser objeto de investigação da Polícia Federal”.

A reportagem busca contato com Musk, e o espaço está aberto para manifestação.