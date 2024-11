Black Friday: DF pode movimentar até R$ 155 milhões, diz Fecomércio Mais de 95% dos lojistas pretendem aderir à data, que cai em 29 de novembro este ano Brasília|Do R7 17/11/2024 - 02h00 (Atualizado em 17/11/2024 - 02h00 ) twitter

Participação de lojistas aumentou 13,2% Valter Campanato/Agência Brasil - Arquivo

O comércio do Distrito Federal prevê uma movimentação de cerca de R$ 155 milhões na economia local na Black Friday deste ano. A data, que cai nas últimas sexta-feiras do mês de novembro (dia 29, este ano), é um costume americano que se popularizou no Brasil nos últimos anos e inaugura as compras de Natal. Segundo uma pesquisa feita pelo Instituto Fecomércio, mais de 95% dos lojistas do DF pretendem aderir.

Em 2023, 84,2% dos comerciantes do Distrito Federal participaram da data, o que significa um aumento de 13,2% este ano. O levantamento da Fecomércio aponta que 61,5% dos lojistas considera a Black Friday como um período de “alta importância para os negócios”. Esse índice aumentou nos últimos anos, que registraram 54,2% em 2023 e 44% em 2022.

A expectativa para 2024 é de faturamento médio mensal de R$ 34,7 mil por empresa na Black Friday. No ano passado, esse valor foi de R$ 28,6 mil. 92,4% dos lojistas pretende adotar estratégias de venda voltadas para impulsionar o comércio, como promoções (32,4%), divulgação em redes sociais (24,7%) e a diversidade de produtos (17,2%).

A previsão é de que 68,5% dos consumidores escolha o crédito como forma de pagamento, seguido por 17,2% no débito, 11,7% com transferências ou Pix e 2,6% em dinheiro. As lojas físicas devem ser a principal opção de vendas, com 98% dos comerciantes prevendo crescimento nas compras.

O presidente do Sistema Fecomércio-DF, José Aparecido Freire, afirma que a relevância dada para a Black pelos comerciantes do DF têm crescido. “É uma data que se consolidou bem no Brasil devido seu aspecto prático e também pela adaptação com a dinâmica do comércio, pois ajuda a queimar mercadoria e renovar os estoques para o Natal”, explica.