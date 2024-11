BNDES aprova R$ 500 milhões para empresa produzir carro voador no interior de SP Unidade será instalada em Taubaté, e a estimativa é de produção de até 480 aeronaves por ano Brasília|Plínio Aguiar, do R7, em Brasília 15/10/2024 - 12h37 (Atualizado em 15/10/2024 - 14h47 ) twitter

Fábrica será instalada em Taubaté, em SP Divulgação/Eve Air Mobility

O BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) aprovou financiamento no valor de R$ 500 milhões para uma empresa desenvolver e produzir carros voadores no país. A unidade, da Eve Air Mobility, será instalada em Taubaté, no interior de São Paulo.

A estimativa é de produção de até 480 aeronaves por ano. A empresa, segundo o BNDES, possui o maior backlog do setor, com cartas de intenção para 2.900 carros voadores de 30 clientes em 13 países, com potencial de US$ 14 bilhões em receita.

“Sua aeronave utiliza oito rotores dedicados para voo vertical e asas fixas para voar em cruzeiro, sem nenhuma alteração na posição desses componentes durante o voo. O conceito inclui um propulsor elétrico alimentado por motores elétricos duplos que fornecem redundância de propulsão para garantir os mais altos níveis de desempenho, segurança, despachabilidade e baixos custos operacionais”, diz a empresa em comunicado.

Segundo o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, “o BNDES tem o instrumento necessário para conferir competitividade internacional às empresas nacionais, que é o Programa BNDES Mais Inovação, que já aprovou R$ 8 bilhões em créditos desde 2023″, disse.