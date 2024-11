BNDES destina R$ 20,3 milhões para recuperação da bacia hidrográfica em Xingu Em parceria com empresas, o banco selecionou quatro projetos para restaurar 700 hectares de áreas degradadas Brasília|Rute Moraes, do R7, em Brasília 24/10/2024 - 17h12 (Atualizado em 24/10/2024 - 17h58 ) twitter

O BNDES (Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social) selecionou quatro projetos para restaurar a bacia hidrográfica do Rio Xingu, no Pará e no Mato Grosso. Vão ser destinados R$ 20,3 milhões em recursos não reembolsáveis para restauração de áreas degradadas e fortalecimento de cadeias produtivas, por meio da iniciativa Floresta Viva.

A bacia do Xingu tem cerca de 53 milhões de hectares em 50 cidades no Pará e no Mato Grosso. O rio abrange áreas protegidas, como terras indígenas e unidades de conservação. A área perdeu ao menos 730 mil hectares entre 2019 e 2022 pelo desmatamento.

A ação do banco é em parceria com as empresas Energisa, Norte Energia e Fundo Vale. Eis os projetos selecionados:

Na trilha da Floresta Viva, que prevê a restauração ecológica socioprodutiva na Bacia do Xingu, da Associação Rede de Sementes do Xingu;



Xingu Sustentável - propõe que o cacau orgânico gere renda e promova a restauração ecológica do Médio Xingu, da CEPOTX (Cooperativa Central de Produção Orgânica da Transamazônica e Xingu);



Sempre Vivas, Sempre Verdes: pretende realizar uma restauração ecológica e de inclusão socioprodutiva na Resex Verde para Sempre, sob coordenação do IEB (Instituto Internacional de Educação do Brasil);



Resset Assurini: estará sob a gestão da Fundação de Ciência, Tecnologia, Inovação e Desenvolvimento Sustentável Guamá.

As propostas vão restaurar 700 hectares de áreas degradadas, mobilizar e fortalecer os grupos de coletores de sementes. Além disso, vão estruturar os viveiros, a criação de uma agroindústria para beneficiamento de cacau e o fomento à pesquisa científica.

O Funbio (Fundo Brasileiro para a Biodiversidade) — uma organização da sociedade civil de interesse público —, vai gerir a execução das atividades dos projetos. O grupo também coordenou a seleção dos projetos em setembro de 2023.