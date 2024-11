Bolsonaro diz que Caiado ‘vira inimigo’ quando contrariado Ex-presidente e o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), trocaram farpas durante as eleições municipais Brasília|Hellen Leite, do R7, em Brasília 29/10/2024 - 17h28 (Atualizado em 29/10/2024 - 19h08 ) twitter

Ronaldo Caiado (União Brasil) e Jair Bolsonaro (PL) romperam durante eleições municipais Alan Santos/PR

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) comentou nesta terça-feira (29) que o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), “vira inimigo” quando é contrariado. Eles romperam a relação durante as eleições municipais após a disputa pela Prefeitura de Goiânia, onde Sandro Mabel (União Brasil), candidato apoiado por Caiado, venceu Fred Rodrigues (PL), apadrinhado por Bolsonaro.

“O Caiado é uma pessoa que se você o desagrada, ele vira teu inimigo. Ele rompeu comigo quatro vezes enquanto presidente da República. No momento agora, ele tinha um candidato, eu tinha outro”, disse Bolsonaro. O ex-presidente teve participação ativa na eleição em Goiânia e chegou a ir até a cidade no domingo do segundo turno.

A declaração de Bolsonaro foi dada durante uma visita do ex-presidente ao Congresso, onde ele se reuniu com a bancada do Partido Liberal para discutir o projeto de lei de anistia aos condenados pelos atos de 8 de janeiro de 2023, além dos apoios que o partido deve oficializar aos candidatos às Presidências da Câmara e do Senado.

Mais cedo, Bolsonaro usou as redes sociais para provocar o governador goiano. “O governador de Goiás tem criticado duramente Bolsonaro e Gustavo Gayer [deputado federal goiano pelo PL] por ocasião das eleições municipais. Agora vejam os elogios de Caiado a Bolsonaro em 2023, dia em que o JB tornou-se cidadão goiano”, diz a postagem.

Anexado à mensagem, o ex-presidente publicou um vídeo de Caiado afirmando que, depois de Juscelino Kubitschek, Bolsonaro “foi o presidente que mais investiu no Estado de Goiás”.