Bolsonaro: Moraes faz ‘tudo o que não diz a lei’; aliados falam em ‘perseguição política’ Ex-presidente criticou indiciamento pela Polícia Federal por suposta tentativa de golpe de Estado em 2022 Brasília|Do R7, em Brasília 21/11/2024 - 20h02 (Atualizado em 21/11/2024 - 20h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Bolsonaro e outros 36 foram indiciados pela PF Valter Campanato/Agência Brasil

Indiciado pela Polícia Federal nesta quinta-feira (21) pelos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e organização criminosa, o ex-presidente Jair Bolsonaro se pronunciou nas redes sociais sobre o caso. “Não posso esperar nada de uma equipe que usa a criatividade para me denunciar“, escreveu.

Ele fez críticas ao ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes. “O ministro Alexandre de Moraes conduz todo o inquérito, ajusta depoimentos, prende sem denúncia, faz pesca probatória e tem uma assessoria bastante criativa. Faz tudo o que não diz a lei”, disse o ex-presidente.

“Tem que ver o que tem nesse indiciamento da PF. Vou esperar o advogado. Isso, obviamente, vai para a Procuradoria-Geral da República. É na PGR que começa a luta. Não posso esperar nada de uma equipe que usa a criatividade para me denunciar”, acrescentou Bolsonaro.

- Jair Bolsonaro se manifestou após ser indiciado pela Polícia Federal (PF) por suposto envolvimento num planejamento de golpe de Estado após a vitória de Lula, em 2022. Em conversa por telefone com a coluna Paulo Cappelli, o ex-presidente concentrou suas críticas no ministro… — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) November 21, 2024

“Perseguição política”

Aliados do ex-presidente classificaram o indiciamento dele como “perseguição política”.

‌



“Diante de todas as narrativas construídas ao longo dos últimos anos, o indiciamento do Presidente Jair Bolsonaro, do Presidente Valdemar Costa Neto, e de outras 35 pessoas, comunicado na presente data pela Polícia Federal, não só era esperado, como representa sequência ao processo de incessante perseguição política ao espectro político que representam", afirmou o senador Rogério Marinho (PL-RN), secretário-geral do PL. No governo de Bolsonaro, ele foi ministro do Desenvolvimento Regional.

“Espera-se que a Procuradoria-Geral da República, ao ser acionada pelo Supremo Tribunal Federal, possa cumprir com serenidade, independência e imparcialidade sua missão institucional, debruçando-se efetivamente sobre provas concretas e afastando-se definitivamente de meras ilações”, acrescentou o parlamentar.

‌



“Ainda, ao reafirmar o compromisso com a manutenção do Estado de Direito, confiamos que o restabelecimento da verdade encerrará longa sequência de narrativas políticas desprovidas de suporte fático, com o restabelecimento da normalidade institucional e o fortalecimento de nossa Democracia", finalizou Marinho.

Diante de todas as narrativas construídas ao longo dos últimos anos, o indiciamento do Presidente Jair Bolsonaro, do Presidente Valdemar Costa Neto, e de outras 35 pessoas, comunicado na presente data pela Polícia Federal, não só era esperado, como representa sequência ao… — Rogério Marinho🇧🇷 (@rogeriosmarinho) November 21, 2024

O senador Ciro Nogueira (PP-PI), que foi ministro da Casa Civil na gestão de Bolsonaro, disse que “há coisas a respeito das quais tenho certeza e uma delas é sobre a inocência de Jair Bolsonaro".

‌



O senador Magno Malta (PL-ES) também fez críticas a Moraes “Alexandre Criativo de Morais, parabéns pelo desfecho de sua “obra”, onde formou criativos que, juntamente com os criadores de narrativas, resultaram nesse pífio relatório que tenta incriminar quem nenhum crime cometeu — Jair Bolsonaro e mais 35 pessoas", afirmou.

O senador Jorge Seif (PL-SC) defendeu o ex-presidente. Segundo ele, “a perseguição e acusação dos crimes impossíveis só reforçam o medo de sua liderança política".

“Se Bolsonaro quisesse dar golpe, com apenas uma palavra, o Brasil entraria em uma guerra civil armada sem precedentes! Alguém duvida? Moraes e Lula precisam das narrativas mais absurdas para impedir o impossível: que em 2026 seremos maioria no Senado. Jogo vira e, nas 4 linhas, virá o expurgo."

Textão:



Parabéns a PF e ao Ministro Moraes por, mais uma vez, ajudarem o desgoverno com cortina de fumaça.



A população sabe quem é Bolsonaro, inclusive muitos o criticaram pelo profundo respeito às 4 linhas.



A perseguição e acusação dos crimes impossíveis só reforçam o medo… pic.twitter.com/xjUyYgkdvY — 🇧🇷 Jorge Seif Junior (@jorgeseifjunior) November 21, 2024