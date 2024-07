Bolsonaro diz que ‘picanha virou abóbora’ e questiona saúde mental de Lula nas redes sociais

Alto contraste

Ex-presidente usou redes sociais para criticar Lula Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) usou as redes sociais nesta quarta-feira (3) para criticar os últimos posicionamentos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). No texto, Bolsonaro afirmou que a “picanha virou abóbora” e questionou a saúde mental de Lula. “Um indivíduo dominado pelo ódio, pela mentira e pela traição. Desejamos a ele, como ser humano, que melhore o mais rápido possível para o bem do Brasil. Enquanto isso a picanha que virou abóbora agora se transformou em pé de galinha”, completou Bolsonaro (confira abaixo post na íntegra).

“O chefe da organização então taca imposto na cervejinha e na picanha, os principais produtos que fez campanha enganando o eleitor”, escreveu o ex-presidente.

- Qualquer inocente sabe que o filho do sistema não está com suas faculdades mentais normais. Um indivíduo dominado pelo ódio, pela mentira e pela traição . Desejamos a ele, como ser humano, que melhore o mais rápido possível para o bem do Brasil. Enquanto isso a picanha que… — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) July 3, 2024

Além disso, Bolsonaro afirmou que “toda lógica governamental se inverteu. O ex-presidente citou algumas das ações feitas pelo mandato dele, destacando a entrega de títulos de propriedade rural, a independência do Banco Central e a conclusão da transposição do Rio São Francisco.

“Hoje, o sistema voltou”, reclamou Bolsonaro.