Bolsonaro é autorizado pelo STF a ir em ato religioso em homenagem a mãe de Valdemar Os dois não podem manter contato devido a investigação sobre suposta tentativa de golpe de Estado Brasília|Do R7 04/12/2024 - 16h08 (Atualizado em 04/12/2024 - 16h13 )

Bolsonaro e Valdemar estão proibidos de manter contato PL/ reprodução

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi autorizado, pelo ministro Alexandre de Moraes do STF (Supremo Tribunal Federal), a ir em um ato religioso em homenagem ao sétimo dia de morte da mãe do presidente do PL, Valdemar Costa Neto. Leila Caran Costa morreu na madrugada de terça-feira (3), aos 99 anos.

Bolsonaro e Valdemar estão proibidos, por decisão do ministro Alexandre de Moraes, de manterem contato após terem sido alvos da Operação Tempus Veritatis, deflagrada em 8 fevereiro, para investigar uma suposta tentativa de golpe de Estado.

Segundo a decisão de Moraes, Bolsonaro se comprometeu a não manter qualquer diálogo acerca das investigações com Valdemar.

O ex-presidente também foi autorizado a comparecer ao velório e enterro de Leila Caran, mas desistiu de ir. Segundo o advogado de Bolsonaro e ex-secretário de Comunicação, Fábio Wajngarten, a autorização de Moraes ao pedido não ocorreu a tempo de o ex-presidente chegar aos locais.

A mãe de Valdemar foi enterrada no Cemitério São Salvador, em Mogi das Cruzes, em São Paulo, nesta quarta-feira (4). A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro compareceu a despedida.