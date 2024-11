Bolsonaro sinaliza apoio do PL a Alcolumbre à presidência do Senado Conforme o ex-presidente, atualmente, o ‘quadro é Alcolumbre’ Brasília|Rute Moraes, do R7, em Brasília 29/10/2024 - 18h26 (Atualizado em 29/10/2024 - 20h20 ) twitter

Além disso, que não há qualquer “condição” para declarar apoio às candidaturas Pedro França/Agência Senado - 29/10/2024

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) sinalizou, nesta terça-feira (29), apoio a candidatura do senador Davi Alcolumbre (União-AP), na disputa pela presidência do Senado. Mais cedo, Bolsonaro esteve na Casa para tratar sobre as eleições das mesas do Senado e da Câmara.

Na ocasião, ele relembrou que, em 2023, o partido lançou candidatura própria e que isso atrapalhou os trabalhos da ala no Senado. À época, o líder da oposição, senador Rogério Marinho (PL-RN), obteve 32 votos.

“Em 23 jogamos com Marinho, perdemos, não temos espaço na mesa e nem em comissões. Estamos quase como zumbis aqui, com todo respeito à bancada do PL”, disse Bolsonaro.

Conforme o ex-presidente, atualmente, o “quadro é Alcolumbre”. Ele disse ainda não querer impor qualquer nome à sigla. Na quarta-feira (30), a bancada do partido vai se reunir para deliberar sobre os apoios nas disputas da Câmara e Senado.

Além disso, Bolsonaro destacou que não há qualquer “condição” para declarar apoio às candidaturas. Essa declaração foi em referência ao projeto de lei que anistia os presos do 8 de janeiro, que está na Câmara dos Deputados.