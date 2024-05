Brasília |Do R7, em Brasília

Bombeiros resgatam homem que ficou soterrado em obra no DF Trabalhador de 41 anos foi levado ao hospital com dores na região do tórax; caso aconteceu no Paranoá

Trabalhador ficou preso em buraco de obra (CBMDF/Divulgaç)

O Corpo de Bombeiros do Distrito Federal resgatou nesta segunda-feira (6) um homem de 41 anos que ficou soterrado em uma obra no Paranoá, região administrativa do DF. Segundo informações da corporação, o acidente aconteceu quando o trabalhador estava em um buraco, de aproximadamente 1,8 metros de altura, cavado para passar a tubulação de águas pluviais da construção.

A vítima ficou soterrada até a altura da cintura. Ele foi atendido pelos bombeiros e levado ao Hospital do Paranoá com dores na região do tórax. O caso aconteceu às margens da DF 330, próximo ao Paranoá Parque.

Incêndio em quiosque

Quiosque de móveis usados pega fogo em Taguatinga (CBMDF/Divulgação)

Também nesta segunda, os bombeiros atuaram no combate às chamas de um quiosque em Taguatinga, na EQNL 9/11. O acionamento foi feito por volta das 4h da manhã.

Quando chegaram ao local, as equipes de socorro encontraram o quiosque tomado pelas chamas. Segundo a corporação, o quiosque era uma loja de móveis usados, com grande quantidade de materiais combustíveis que causaram muitas chamas e calor intenso.

Os bombeiros atuaram no combate ao fogo por cerca de uma hora para impedir que o incêndio atingisse os prédios próximos. Não houve feridos e o local ficou aos cuidados do proprietário.