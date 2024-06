Bombeiros retiram destroços de helicóptero de lagoa no entorno do DF Ação conjunta de batalhões de Goiás e do Distrito Federal foi responsável por encaminhar partes da aeronave à perícia

Perícia será feita nos destroços CBMGO/Reprodução - 30.06.2024

Mergulhadores do Corpo de Bombeiros de Goiás e do Distrito Federal retiraram os destroços do helicóptero que caiu em Água Fria, entorno de Brasília, do fundo da Lagoa do Jacuba. A ação conjunta ocorreu na tarde deste domingo (30) e foi responsável por enviar os restos da aeronave à perícia.

Na última quinta-feira, o veículo saiu de Brasília em direção à Chapada dos Veadeiros com dois empresários — Ricardo Emediato, 38 anos, e Lucas Batista Bezerra, 32 anos — e o piloto Ayrton Vargas, 66 anos. Os dois passageiros foram atendidos e tiveram alta do hospital. O piloto segue internado em estado grave no Hospital de Base, em Brasília.

Segundo relatos de testemunhas, o helicóptero foi perdendo altitude de forma muito rápida. A vítima que estava consciente conta que, quando a aeronave começou a submergir, os passageiros se apoiaram em destroços. A pessoa que estava com menos ferimentos nadou até a margem, enquanto as outras duas foram resgatadas por fazendeiros.