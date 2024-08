Brasil abre 338,8 mil novos pequenos negócios em junho, informa Sebrae Levantamento feito com dados da Receita mostra que Sudeste liderou o ranking, com a abertura de 175,5 mil novos negócios Brasília|Do R7, em Brasília 19/08/2024 - 15h00 (Atualizado em 19/08/2024 - 15h05 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Em 2024, foram abertos 2,1 milhões de novos pequenos negócios Fernando Frazão/Agência Brasil

Levantamento do Sebrae com dados da Receita Federal mostra que mais de 338,8 mil pequenos negócios foram abertos no país somente em junho. O montante de empreendimentos de microempreendedores, de micro e de pequenas empresas abertas representa 96,2% do total de companhias de todos os portes, que chegou a 352,1 mil, uma alta de 4% em relação a junho do ano passado.

No primeiro semestre deste ano, 2,1 milhões de novos pequenos negócios foram registrados. Desse total, 76,5% são de MEI (microempreendedores individuais). Já as microempresas somaram 19,3% e as empresas de pequeno porte ficaram com 4,2%.

Segundo o estudo, o setor de serviços se destaca com 61,4% do total de aberturas de pequenos negócios em junho (208 mil novas empresas). Na sequência vêm o comércio (22,8%), a indústria da transformação (7,7%) e a construção (7,2%).

No recorte por região, o Sudeste liderou o ranking, com a abertura de 175,5 mil pequenos negócios. Veja a lista completa:

‌



• Sudeste: (175,5 mil)

• Sul: (63,5 mil)

‌



• Nordeste: (50 mil)

• Centro-Oeste: (32,5 mil)

‌



• Norte: (17,1 mil).

O presidente do Sebrae Nacional, Décio Lima, explica que a criação de empresas neste primeiro semestre foi maior do que a geração de empregos. “O povo brasileiro é um povo empreendedor. Esses dados também são para nós um grande instrumento daquilo que sonhamos o tempo todo, um Brasil de todo o povo e de igualdade”, afirmou.

De acordo com o levantamento, entre os microempreendedores individuais, a atividade ligada ao setor de publicidade liderou a abertura em junho, com 15,5 mil novos empreendimentos, seguido pelo setor de cabeleireiros e beleza (15,4 mil) e transporte rodoviário de carga (14,7 mil). J

Já entre as micro e pequenas empresas, as clínicas médicas e odontológicas permanecem na frente, com 4,6 mil novos empreendimentos registrados. Em seguida, aparecem os escritórios administrativos (com 3,8 mil novos negócios) e restaurantes e estabelecimentos de alimentação e bebidas (com cerca de 3,7 mil empresas).