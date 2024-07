Brasil deve retomar acordo de cooperação com Irã na área de trabalho e emprego

Alto contraste

Acordo, firmado em 2016, deve ser remodelado Marcello Camargo/ Agência Brasil

O Brasil deve retomar o acordo bilateral de cooperação com Irã na área de trabalho e emprego, assinado em 2016 e não implementado, informou o ministro do Trabalho, Luiz Marinho , nesta terça-feira (2). Segundo o governo federal , o acordo será remodelado para a dinamização das relações entre os dois países.

Em reunião com Marinho, o embaixador do Irã no Brasil, Abdollh Ghadirli, teria manifestado interesse em estreitar relações com o Brasil, com possibilidade de cooperação no fornecimento de alimentos, afirmou o ministério. De acordo com a pasta, o embaixador destacou, ainda, que o país poderá contribuir em áreas de indústria, serviços, comércio, arte e agricultura.

Atualmente, o comércio entre os dois países envolve a importação de cerca de US$ 8,5 bilhões pelo Irã. O Brasil importa do Irã principalmente ureia, utilizada na fabricação de fertilizantes utilizados na agricultura, totalizando cerca de US$ 2,3 bilhões. É estimado que com a ampliação dos acordos bilaterais, os valores podem aumentar, alcançando no mínimo US$ 10 bilhões.

No ano passado, o Irã passou a integrar o Brics — grupo originalmente formado por Brasil, Rússia, Índia e África do Sul. Com a expansão do bloco, a nova formação vai contar com Arábia Saudita, Argentina, Egito, Emirados Árabes Unidos e Etiópia.

Na nova formação, o grupo será responsável por 36% do PIB global em paridade de poder de compra e representará 46% da população mundial.

Durante o anúncio da ampliação do bloco, feita pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva no ano passado, ele afirmou que o Irã foi um dos maiores importadores de produtos brasileiros no Oriente Médio em 2022.