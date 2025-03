Brasil deve voltar a exigir visto para cidadãos dos EUA, Austrália e Canadá em abril Isenção de visto termina em 10 de abril; documento custa US$ 80,90 e pode ser solicitado online Brasília|Thays Martins, do R7, em Brasília 04/03/2025 - 22h39 (Atualizado em 04/03/2025 - 22h41 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Visto voltará a ser exigido em 10 de abril Fernando Frazão/Agência Brasil - 02/10/2023

O Brasil deve retomar a exigência de visto para cidadãos dos Estados Unidos, Austrália e Canadá que desejam ingressar no país a partir de 10 de abril. A condição está suspensa desde 2019. O Itamaraty tentou negociar com os três países para que a isenção do visto fosse adotada para brasileiros que querem entrar no território deles. Como não teve avanço, o Brasil voltará a adotar o princípio da reciprocidade e da igualdade de tratamento.

O visto, no entanto, será totalmente digital. Ele, inclusive, já pode ser solicitado pelo site da empresa VFS Global. O e-Visa custa US$ 80,90 (cerca de R$ 476) e tem validade de 10 anos para norte-americanos e cinco anos para canadenses e australianos. Quem tem o visto físico válido, não precisa solicitar um novo documento.

A volta da exigência do visto foi adiada pelo menos duas vezes. A última delas em abril do ano passado, pelo presidente Lula. Segundo o governo, o adiamento teve como objetivo garantir a implementação completa do visto eletrônico.

Turismo no Brasil

De acordo com o Ministério do Turismo, o Brasil recebeu mais de 1,4 milhão de turistas internacionais em janeiro de 2025, e esses visitantes deixaram US$ 805 milhões na economia local.

Também segundo a pasta, os norte-americanos são o segundo maior público de turistas no Brasil, atrás apenas dos argentinos. Nos 10 primeiros meses de 2023, 530.690 cidadãos dos EUA visitaram o Brasil (11% do total).