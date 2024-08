Brasil fecha acordo e vai assumir custódia de embaixadas da Argentina e do Peru em Caracas Negociação tem como base os termos da Convenção de Viena sobre relações diplomáticas e relações consulares Brasília|Plínio Aguiar, do R7, em Brasília 05/08/2024 - 11h43 (Atualizado em 05/08/2024 - 12h50 ) ‌



Apoiadores de Maduro fazem ato na Venezuela Marcelo D. Sants/Estadão Conteúdo - 03.08.2024

O governo brasileiro, por meio do Ministério das Relações Exteriores, informou, nesta segunda-feira (5), que fechou acordo com a Venezuela e vai assumir a custódia das embaixadas da Argentina e do Peru em Caracas, capital venezuelana. O ato administrativo tem força a partir desta segunda-feira (5).

“O Governo da República Bolivariana da Venezuela e o Governo da República Federativa do Brasil informam que chegaram a acordo para que a custódia dos locais das Missões Diplomáticas da República Argentina e da República do Peru, incluindo seus bens e arquivos, bem como a representação de seus interesses e de seus nacionais em território venezuelano, sejam representadas, a partir de 5 de agosto de 2024, pela Embaixada da República Federativa do Brasil em Caracas”, diz o comunicado.

A nota do governo brasileiro cita que o acordo tem como base os termos da Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas de 1961 e da Convenção de Viena sobre Relações Consulares de 1963. Até o momento, o Brasil não reconheceu a vitória de Nicolás Maduro, tampouco endossou a suspeita de fraude. A avaliação é de que não há uma posição enquanto as atas eleitorais não forem divulgadas.

“Não tem nada de grave, não tem nada assustador. Eu vejo a imprensa brasileira tratando como se fosse a Terceira Guerra Mundial. Não tem nada de anormal. Teve uma eleição, teve uma pessoa que diz que teve 51%, teve outra pessoa que diz que teve 40 e pouco por cento. Um concorda, o outro não. Entra na Justiça e a Justiça faz”, disse o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Na semana passada, o presidente da Argentina, Javier Milei, agradeceu ao governo brasileiro por assumir, de forma temporária, a representação diplomática em Caracas. A autoridade do país vizinho disse esperar também que, em breve, possa reabrir a missão diplomática em terras venezuelanas.

“Agradeço enormemente a disposição do Brasil em assumir a custódia da Embaixada da Argentina na Venezuela. Agradecemos também a representação momentânea dos interesses da República da Argentina e dos seus cidadãos ali”, disse Milei. “Não tenho dúvidas de que, em breve, reabriremos a nossa embaixada numa Venezuela livre e democrática”, completou.

De acordo com Milei, a equipe diplomática argentina deixou o país em retaliação por não reconhecer a vitória de Maduro nas eleições. O presidente venezuelano anunciou que os embaixadores do Chile, Costa Rica, Peru, Panamá, República Dominicana e Uruguai também serão expulsos.