Brasil pode receber novos investimentos dos EUA, diz Rui Costa após reunião com embaixadora Ministro da Casa Civil conversou com Elizabeth Bagley nesta quinta-feira sobre áreas como saneamento, linhas de transmissão e energia renovável Brasília|Jéssica Gotlib, do R7, em Brasília 22/08/2024 - 16h11 (Atualizado em 22/08/2024 - 16h11 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Embaixadora também falou sobre repasse ao Fundo Amazônia ainda neste ano Wagner Lopes/Casa Civil - 22.08.2024

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, anunciou nesta quinta-feira (22) que o Brasil espera receber investimentos dos Estados Unidos pela PGI (Parceria para Infraestrutura e Investimento Global). A declaração foi feita após uma reunião com a embaixadora norte-americana no Brasil, Elizabeth Bagley, no Palácio do Planalto.

Durante o encontro, foram discutidas oportunidades de colaboração em áreas como saneamento, linhas de transmissão e energia renovável, que fazem parte do Novo PAC. Bagley destacou que os Estados Unidos desejam ampliar as alianças com o Brasil, utilizando o PGI como ferramenta.

A expectativa é que o presidente Joe Biden participe da reunião da cúpula do G20 no Brasil, em novembro, onde novas cooperações podem ser formalizadas. O PGI foi criado para promover o desenvolvimento sustentável em países emergentes.

Além disso, Bagley mencionou que os Estados Unidos celebram os 200 anos de relações diplomáticas com o Brasil. Um exemplo dessa união é a inauguração), em São Paulo, do primeiro escritório na América Latina da DFC (Corporação Financeira dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional).

‌



Também foi discutida a próxima edição do CEO Fórum Brasil-EUA, prevista para 2025 em Washington. O evento reúne CEOs de empresas e representantes dos governos dos dois países para discutir o comércio bilateral.

No contexto de parcerias, a embaixadora afirmou que um novo repasse do governo americano ao Fundo Amazônia deve ocorrer ainda em 2024, como parte do compromisso de 500 milhões de dólares feito pelo presidente Biden em 2023.