Brasil recebe maior número de turistas internacionais desde 2018 no 1º semestre deste ano Expectativa do Ministério do Turismo é bater recorde de visitas no fim do ano; setor já movimentou US$ 3,2 milhões Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 29/07/2024 - 02h00 (Atualizado em 29/07/2024 - 02h00 ) ‌



Ministério quer superar a marca de 6,6 milhões de turistas até o fim do ano Paulo H. Carvalho/Agência Brasília - 01.0

O Brasil recebeu nos seis primeiros meses deste ano o maior número de turistas desde 2018. Foram 3,6 milhões de visitantes internacionais que vieram para o país e que movimentaram em torno de US$ 3,2 milhões (cerca de R$ 18 milhões). A maioria deles vindos da Argentina (1,1 milhão), Estados Unidos (353 mil) e Chile (332 mil), chegando principalmente pelos aeroportos de São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul (confira abaixo). Os dados são de levantamento exclusivo feito pelo R7 no portal da Embratur (Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo).

O Ministro do Turismo, Celso Sabino, em entrevista ao R7, disse que a expectativa é que no segundo semestre o Brasil bata o número de turistas internacionais de 2018, quando 6,6 milhões de visitantes vieram ao país.

Turismo gerou US$ 3,2 milhões este ano Luce Costa/Arte R7

Temos trabalhado para transformar todo o nosso potencial turístico em realidade e temos visto, mês após mês, excelentes resultados com quebras de recordes. Apenas nos primeiros cinco meses do ano, já registramos a entrada de 3,2 milhões de turistas estrangeiros em vários destinos brasileiros, um aumento de 14,8% comparado ao mesmo período do ano passado (Celso Sabino, ministro do Turismo)

Sabino destaca também que os gastos dos turistas no país cresceram consideravelmente.“Levando em consideração que esses números refletem apenas o resultado dos primeiros meses do ano, temos um cenário bem promissor para o turismo brasileiro em 2024″, disse.

Turismo internacional no Brasil cresceu no 1º semestre Luce Costa/ArteR7

O ministro cita, por exemplo, eventos de grande movimentação no Brasil, que podem ajudar a emplacar um novo recorde de visitações.

“Tivemos uma excelente movimentação nos festejos juninos, com a expectativa de que mais de 21,6 milhões de pessoas nas tradicionais festas juninas pelo Brasil; temos ainda as férias de julho; a reunião de ministros do G20 — que acontecerá em setembro e o início do verão. Então, as nossas perspectivas é que bateremos, em 2024, o recorde de 6,6 milhões de turistas estrangeiros, número registrado em 2018″, disse.

Geração de emprego

Ministro do Turismo, Celso Sabino Roberto Castro/Mtur -

Sabino acrescenta que o turismo movimenta, pelo menos, 50 atividades econômicas do país. “Ele é um potente gerador de emprego e renda para a população em todo o Brasil. No primeiro trimestre do ano, tivemos o melhor primeiro trimestre desde 2019: R$ 48,2 bilhões faturados. Isso é a prova clara de como a nossa atividade pode contribuir, de maneira decisiva, para a geração de riquezas e mais do que isso, seja instrumento de inclusão social, por meio da geração de novos postos de trabalho”, diz.

Segundo o titular da pasta, somente em 2023, a atividade turística gerou 214 mil vagas de empregos.

O Ministério do Turismo tem atuado para impulsionar o setor no país, por meio de estruturação de rotas turísticas nos estados; na ampliação da conectividade entre os destinos; na melhoria de infraestrutura turística; na captação de investimentos estrangeiros a na promoção do Brasil para o mundo, como um destino com diversidade de atrativos, sustentável e competitivo (Celso Sabino, ministro do Turismo)

Sabino cita, por exemplo, o MTur Itinerante, projeto que leva a todo o país orientações ao trade turístico sobre ações de apoio ao setor, como acesso de empreendimento turístico privados a crédito em condições especiais do Fundo Geral de Turismo e a formalização de atividades turísticas no Cadastur (Cadastro de Prestadores de Serviços Turísticos).

“Outra ação prioritária são os investimentos de infraestrutura turística. Apenas no primeiro semestre deste ano, por exemplo, registramos a conclusão de 225 obras, que receberam um investimento federal de R$ 146,3 milhões, o que possibilitou, por exemplo, reformas de orlas, a construção de centros de eventos e de praças públicas, entre outras”, citou.

Turismo entre os brasileiros

O ministro afirma que a pasta tem trabalhado também para estimular o brasileiro a conhecer o país. “Em parceria com a iniciativa privada, foram lançados os programas ‘Conheça o Brasil: Voando’, que envolve a oferta de voos e a opção de ‘stopover’, permitindo que com a mesma passagem, o turista visite um local intermediário antes de seguir ao destino final. A cooperação já resultou, por exemplo, no anúncio de uma robusta malha aérea para a alta temporada de verão deste ano, que contou com mais de 90 novas rotas nacionais e internacionais”, declara.

Sabino cita, além disso, os programas “Conheça o Brasil: Realiza”, que oferece crédito a correntistas para serviços turísticos e o “Conheça o Brasil: Cívico”, que estimula visitas à Brasília em épocas de contrafluxo turístico.

Além do aumento de visitantes de outros países, houve impacto positivo na atração de capital de fora do país. Foram registrados US$ 45 milhões de investimentos em atividades turísticas nos três primeiros meses do ano, resultando em um incremento de mais de R$ 232 milhões na economia nacional. Um aumento de 125% e relação a 2023, quando o país atraiu US$ 20 milhões (Ministro do Turismo, Celso Sabino)

O titular da pasta cita que o Programa de Aceleração do Turismo Internacional, lançado neste ano, já alcançou um aumento de 70 mil assentos em voos estrangeiros com destino ao Brasil, entre outubro deste ano e março de 2025.

“Outro marco histórico é a inauguração, na cidade do Rio de Janeiro (RJ), do primeiro Escritório da ONU Turismo para a Região das Américas e do Caribe. Resultado da nossa articulação, que posiciona o país entre os grandes atores globais do setor, permitindo o planejamento e a adoção de ações em prol do desenvolvimento sustentável de toda a região”, finalizou.