Brasil tem média de 40 veículos roubados ou furtados a cada hora, aponta Ministério da Justiça

Números de roubos e furtos estão em queda ( Renato Araújo/Agência Brasília./Renato Araújo/Agência Brasília.)

O Brasil registrou uma média de 40 veículos roubados ou furtados a cada hora ao longo de 2023. Ao todo, no acumulado do ano, foram 353 mil veículos roubados, segundo dados levantados pelo R7 no painel de monitoramento do Sinesp (Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública, Prisionais, de Rastreabilidade de Armas e Munições, de Material Genético, de Digitais e de Drogas).

Nos quatro primeiros meses deste ano, foram registradas 82,2 mil ocorrências do tipo, cerca de 679 furtos ou roubos a cada dia. Apesar dos números, houve uma redução dos casos. Comparado ao primeiro quadrimestre de 2023 (122 mil carros roubados), a queda chega a 32%.

A redução, no entanto, ainda não é o suficiente para atender as metas do Plano Nacional de Segurança Pública e Defesa Social do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Na medida, duas metas estão focadas na redução de roubos e furtos. O documento prevê, por exemplo, que a taxa de furtos caia para 140 ocorrências por 100 mil habitantes até 2030., enquanto a de roubo precisa recuar para 150 ocorrências por 100 mil veículos.

No fechamento de 2023, o painel indicou que a taxa de roubo já está abaixo da meta prevista pela pasta, com 111,56 ocorrências para cada 100 mil veículos. No entanto, no caso de furtos, a taxa continua em 184,41 casos para cada 100 mil veículos, o que exige uma redução de 24% para que a pasta atenda a meta estipulada para daqui a seis anos.

O painel também indica o ranking de cidades com maior índices no país. Quem lidera os registros de roubos é o Rio de Janeiro, seguido pelo Recife. No caso de furtos, a cidade com mais ocorrências é São Paulo, seguida pelo Rio de Janeiro.

Questionado pelo R7, o Ministério disse que atribui à redução dos casos à implementação do Plano Nacional de Segurança e Defesa Social, “acompanhado do esforço conjunto dos estados e do Distrito Federal no comprometimento das metas previstas em seus respectivos planos estaduais e distrital”.

Dicas para evitar roubos e furtos

Evite deixar objetos de valor dentro do veículo, como óculos de sol, jaqueta de couro, rádio ou até mesmo sacolas que possam interessar bandidos;

Não dê carona a desconhecidos;

Utilize alarmes e dispositivos que possam dificultar a ação de bandidos;

Evite adesivos que indiquem sua condição social, profissão, nomes dos filhos e estrutura da família, isso pode chamar a atenção dos bandidos;

Mantenha o veículo fechado e não o deixe aberto mesmo que a parada seja rápida;

Fique atento a golpes e evite receber ajuda de estranhos; e

Caso flagre alguém arrombando o seu carro, mantenha a calma e ligue imediatamente para a polícia (190).