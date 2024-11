Brasil tem queda no trabalho infantil, mas quatro estados e o DF registram aumento Estudo do Ministério do Trabalho analisou dados do IBGE por estado Brasília|Do R7 05/11/2024 - 23h28 (Atualizado em 05/11/2024 - 23h28 ) twitter

1,6 milhão de crianças estavam em situação de trabalho infantil em 2023 Valter Campanato/Agência Brasil

O Brasil teve uma redução de 14,6% no trabalho infantil em 2023 em comparação com 2022. O dado faz parte de um estudo preliminar do Ministério do Trabalho e Emprego feito com base nos registros do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Enquanto em 2022, 1,8 milhão de crianças estavam em situação de trabalho infantil, em 2023 eram 1,6 milhão.

Segundo o levantamento, 23 das 27 unidades da federação tiveram redução nos números. Os estados com diminuição mais expressiva foram Amapá, Rio Grande do Norte, Acre, Santa Catarina e Espírito Santo.

Por outro lado, cinco unidades da federação registraram aumento no número de pessoas em situação de trabalho infantil: Tocantins (45,2%), Distrito Federal (32,2%), Rio de Janeiro (19,7%), Amazonas (12%) e Piauí (6%).

O Brasil tem como meta estabelecida pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável eliminar as piores formas de trabalho infantil até 2025. O objetivo do estudo é ajudar na criação de estratégias regionais e locais para combater o trabalho infantil.

Esse tipo de trabalho é aquele feito por crianças e adolescentes abaixo da idade mínima permitida pela legislação. Denúncias podem ser registradas pelo Sistema Ipê Trabalho Infantil, disponível em https://ipetrabalhoinfantil.trabalho.gov.br/.