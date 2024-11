Brasil vai lançar foguete ao espaço em novembro Operação será feita a partir do Centro de Lançamento da Barreira do Inferno, em Parnamirim, no Rio Grande do Norte Brasília|Do R7 20/11/2024 - 23h21 (Atualizado em 20/11/2024 - 23h21 ) twitter

Foguete tem oito metros de comprimento FAB/ divulgação

A FAB (Força Aérea Brasileira) vai lançar ao espaço um foguete suborbital em 29 de novembro. A operação será feita a partir do Centro de Lançamento da Barreira do Inferno, em Parnamirim, no Rio Grande do Norte.

Chamada de operação Potiguar, a iniciativa terá duas fases. Na primeira, será feito o lançamento de um VS30. O modelo tem oito metros de comprimento e quase uma tonelada de combustível sólido. Ele será utilizado para treinar a equipe, assim como verificar equipamentos e processos envolvidos na atividade.

Na segunda fase, prevista para ocorrer no segundo semestre de 2025, um outro foguete do mesmo modelo será utilizado ara qualificar o sistema de recuperação da parte superior do veículo, conhecida como plataforma suborbital de microgravidade.

A operação é parte da estratégia do Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial de ampliar a capacidade de lançamentos espaciais em apoio ao Programa Espacial Brasileiro. Atualmente, as demandas, que envolvem veículos orbitais e suborbitais, são atendidas na unidade da FAB em Alcântara (MA).

A expectativa é que ao final da operação, o Brasil conquiste maior autonomia em eventos de lançamento de veículos suborbitais. Com isso, o país será capaz de lançar um experimento, fazer todas as coletas de dados e recuperar a carga útil enviada ao espaço.