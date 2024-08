Brasileira é eleita secretária-geral em agência da ONU que trata de mineração no mar Oceanógrafa Letícia Carvalho venceu eleição para chefiar a Autoridade Internacional dos Fundos Marinhos, com sede na Jamaica Brasília|Do R7, em Brasília 02/08/2024 - 19h33 (Atualizado em 02/08/2024 - 19h36 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Letícia Carvalho, oceanógrafa que vai chefiar a Autoridade Internacional dos Fundos Marinhos LinkedIn/@leticia-carvalho-unep

A oceanógrafa brasileira Letícia Carvalho foi eleita nesta sexta-feira (2) ao cargo de Secretária-Geral da Autoridade Internacional dos Fundos Marinhos (ISA, na sigla em inglês), para o mandato 2025-2028. A brasileira recebeu 79 votos de um total de 113 e será a primeira mulher, cientista e latino-americana a ocupar o cargo. A entidade da ONU (Organização das Nações Unidas) é responsável por regulamentar atividades em alto-mar e, entre os assuntos mais controversos da agenda, está a mineração em alto-mar.

Atualmente, Letícia ocupa o cargo de Coordenadora Principal do Ramo Marinho e de Água Doce do Pnuma (Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente), em Nairóbi, no Quênia.

Nas redes sociais, o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, parabenizou a brasileira pela eleição. “Mais uma demonstração de que o Brasil está de volta para participar dos grandes debates no mundo”, comentou.

Parabéns à oceanógrafa Leticia Carvalho, por sua eleição para comandar a Autoridade Internacional dos Fundos Marinhos. Mais uma demonstração de que o Brasil está de volta para participar dos grandes debates no mundo. Preservar nossos oceanos e gerar emprego e renda a partir de… pic.twitter.com/t7j7YPigET — Geraldo Alckmin 🇧🇷 (@geraldoalckmin) August 2, 2024

A brasileira disputou o cargo em um cenário em que o atual secretário-geral da ISA, o advogado britânico Michael Lodge, enfrenta críticas em relação à sua gestão à frente da instituição. Ele tem sido acusado de ter vínculos próximos com empresas de mineração, em um momento em que a indústria intensifica a pressão para que a ISA permita a exploração mineral em águas profundas.

Publicidade

Além disso, a reeleição de Lodge contrariava várias tradições estabelecidas na ISA. Primeiro, sua candidatura atual foi patrocinada por Kiribati, um país com pouco mais de 300 mil habitantes localizado no Pacífico Sul, e não pelo Reino Unido, seu país de origem, como é costume.

Outro fator que dificultava a reeleição do britânico é a prática rotativa na liderança da ISA, que prevê a alternância de grupos regionais no comando da agência. Este ano, seria a vez da América Latina e do Caribe assumirem a liderança.

Publicidade

Letícia também contou com o apoio de ambientalistas, que a veem como uma voz moderada para liderar a organização. Em julho, ela se reuniu com a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva.

Após o encontro, a ministra ressaltou a ampla experiência de Letícia na área e sua sólida carreira como oceanógrafa. Além de ser gestora pública, Letícia acumula mais de 26 anos de experiência em governança dos oceanos e em negociações multilaterais sobre desenvolvimento sustentável.

“Estamos torcendo para que o posto seja ocupado por essa brasileira tão capacitada e comprometida com o meio ambiente”, comentou Marina.