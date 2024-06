Brasília ganha galeria com produtos de mais de 25 etnias indígenas à venda Mostra conta com artesanato, exposição de fotos e venda de itens sociobiodiversos

Galeria oferece peças de artesanato de 26 etnias indígenas Giovanna Inoue / R7 - 26.6.2024

Uma loja galeria com exposição de arte e venda de artesanato e outros itens de 26 etnias indígenas foi inaugurada nesta quarta-feira (26) no shopping Casa Park. A mostra é organizada pela Rede Multiétnica, um projeto sem fins lucrativos que surgiu durante a pandemia de Covid-19 para contribuir com o fortalecimento da economia produtiva das comunidades. A mostra está no mezanino da Livraria Travessa.

Veja na galeria algumas das peças à venda

O coordenador do projeto, Juliano Basso, afirma que o objetivo principal é gerar renda para as comunidades, além de divulgá-las, de modo que a cultura indígena seja mais valorizada. “É uma arte muito bonita e às vezes não tão conhecida pela nossa sociedade”, afirma. Além dos artesanatos, fotografias do povo do Xingú estão expostas, tiradas por Bruno e Ricardo Stuckert. As fotos ficarão à mostra até 26 de setembro.

Leonardo Porto, também coordenador da Rede Multiétnica, explica que o projeto atua “criando canais que aumentem a produção artesanal, artística, alimentar e extrativista de comunidades indígenas e fortalecendo a remuneração de artesãos”.

Além de artesanatos, produtos como castanhas, chocolates e pimentas estão à venda. Os itens custam à partir de R$ 40. Todo o valor arrecadado é encaminhado para as comunidades. Além de Brasília, há lojas da rede Multiétnica em São Paulo e em Alto Paraíso de Goiás.

O indígena Anuiá Yawalapiti fez parte da construção do projeto e reforça a relevância da iniciativa, que ajuda na divulgação e valorização da arte indígena. “Isso traz benefício para a nossa comunidade, além de levar o nosso produto para o mercado”, explica. Anuiá afirma que o projeto busca parcerias com o governo federal, para construir melhorias para os povos originários.