Brasília recebe a 8ª edição da Dani Cup Eleven de futebol A tradicional competição será realizada em campo oficial com 16 equipes da categoria sub-14 Brasília|Do R7 19/11/2024 - 12h15 (Atualizado em 19/11/2024 - 12h15 )

Torneio de futebol Dani Cup Dani Cup/Divulgação

O tradicional torneio de futebol Dani Cup Eleven está sendo realizado pela primeira vez em Brasília. Conhecido por ser disputado em campos de futebol 7, o evento deste ano chega à oitava edição e marcou a estreia em um campo oficial de futebol.

As equipes chegaram no dia 15 de outubro, com os jogos acontecendo até a quinta-feira (21) no Centro de Treinamento do Gama. Nesta terça (19) ainda há jogos da fase de classificação. Amanhã e quinta serão realizadas as partidas da fase final.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Equipes de vários países

O torneio conta com a participação de 16 equipes da categoria sub-14, vindas de diversas partes do Brasil, incluindo grandes clubes e tradicionais da América Latina, como América do México, Santos, Gama, Vila Nova e Sport Recife.

Mais de 500 participantes, entre atletas e comissão técnica, participam do evento. Além de ser aberto ao público sem custo, o torneio oferecerá uma área de lazer e entretenimento para as crianças se divertirem fora de campo.