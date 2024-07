‘Brasília sempre nos acolheu muito bem’, diz Alexandre Pires em turnê de despedida com SPC Público desfrutou de três horas de espetáculo e músicas do novo projeto audiovisual do grupo, que não lançava inéditas há 23 anos

‌



A+

A-

Grupo fez show em Brasília na última sexta Divulgação/BS Fotografias - 12.7.2024

O cantor Alexandre Pires e o grupo Só Pra Contrariar realizaram em Brasília, na última sexta-feira (12), a turnê “SPC Acústico 2 - O Último Encontro”. O espetáculo durou três horas e marcou a despedida do artista e da banda em apresentações juntos nos palcos. Após 23 anos sem lançar músicas novas, o grupo apresentou canções do novo projeto audiovisual, que levará o mesmo nome da turnê e inclui 21 faixas inéditas. Na ocasião, a banda emocionou o público brasiliense com as novas músicas “Mesa da Frente” e “Minha Eterna Prometida”.

Febre no final dos anos 1980 e início da década de 1990, a banda de pagode se apresentou na formação original, composta por Alexandre Pires, Fernando Pires, Hamilton Faria, Juliano Pires, Luís Fernando, Sérgio Sales e Alexandre Popó.

“Foi uma época marcante para todos nós, especialmente para o gênero samba pagode, onde as músicas perduram até os dias de hoje. Foi nessa leva que nasceu o Só Pra Contrariar. Inclusive, fizemos muitos shows aqui em Brasília. Somos muito gratos a esse povo maravilhoso. Brasília sempre nos acolheu muito bem”, disse Alexandre Pires.

Além dos sucessos “Essa Tal Liberdade”, “Que Se Chama Amor”, “Depois do Prazer”, “Sai da Minha Aba”, “Mineirinho” e “A Barata da Vizinha”, o grupo exaltou a música brasileira e apresentou sucessos dos gêneros sertanejo, pagode, samba e MPB, esse último com homenagens a Tim Maia, Djavan e Jorge Ben Jor.

Publicidade

Fã do cantor jamaicano Bob Marley, Alexandre Pires incluiu na setlist cinco músicas dedicadas ao artista que levaram o público a cantar junto: “Redemption Song”, “Is This Love”, “Thee Little Birds”, “Get up Stand up” e um medley de “No Woman No Cry”.

Fãs vivem momento nostálgico

Emocionada e na grade do Festival Na Praia, área mais disputada pelos fãs, estava a técnica em secretariado Cristiane Silva, 41. Fã desde os 13 anos, ela assistiu ao show do Só Pra Contrariar pela primeira vez. “É a banda do meu coração, o show foi além das minhas expectativas. Tenho uma paixão por eles que não tem explicação. Foi um sonho realizado estar aqui.”

Publicidade

O casal Corinto Monteiro, 55, e Adriana Monteiro, 52, também foi curtir a última passagem do grupo por Brasília. “Somos da geração dos anos 80, então o samba começou com uma retomada nessa década, e em 90 surge o samba pagode, axé. Isso influenciou muito a gente, e passamos a acompanhar mesmo não sendo da nossa geração. Porque música boa a gente acompanha o tempo todo”, afirma Corinto.

“Eu acho que não é a última vez deles juntos, eles se divertem tanto no palco. Vamos aguardar”, diz Adriana.

A recepcionista Joelma Gomes, 50, descobriu durante o espetáculo que foi a última turnê do SPC na formação original.

“Eu não sabia, fiquei triste. Mas espero que no futuro eles retornem”. Ela acompanha a banda desde os anos 1990 pelo ritmo e carisma dos integrantes, e foi acompanhada da filha para o show. “Lá em casa a gente tem uma troca musical muito grande, eu apresento as músicas da minha década pra ela, e vice-versa.”