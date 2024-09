Brasília tem 10 atletas nas Paralímpiadas de Paris-2024; veja quem são Paratletas representam o Brasil em sete modalidades Brasília|Thays Martins, do R7, em Brasília 02/09/2024 - 23h51 (Atualizado em 02/09/2024 - 23h53 ) ‌



Wendell foi ouro em Tóquio e representa Brasília na natação Ale Cabral/ CBP - arquivo

Brasília tem 10 representantes nas paralímpiadas de Paris-2024. Os jogos vão até o próximo domingo (8) e contam com 280 participantes brasileiros, delegação recorde.

Conheça os representantes de Brasília

Daniele Souza, parabadminton

Aline Furtado, paracanoagem

Carla Maia, mesatenista

Sérgio Fróes Ribeiro de Oliva, hipismo

Wendel de Souza Silva, atleta-guia, atletismo

Ana Gabriely Brito Assunção, goalball

Jéssica Gomes Vitorino, goalball

André Claudio Botelho Dantas, goalball

Leomon Moreno, goalball

Wendell Belarmino, natação

Entre os representantes, se destaca Wendell Belarmino. Nadador da classe S11 (deficiência visual), ele já tem três medalhas paralímpicas conquistadas em Tóquio-2020 (ouro, prata e bronze).

Outro nome de destaque é de Leomon Moreno. Ele tem quatro medalhas, um ouro, duas pratas e um bronze, em edições passadas de paralímpiadas. Este ano, o goalball masculino está na semifinal e vai enfrentar o vencedor do jogo entre Irã e Ucrânia.

‌



Já Sérgio Fróes tem um bronze no hipismo, conquistado na Rio-2016.

O Brasil chegou a 400ª medalha na história dos Jogos Paralímpicos neste domingo (1º). Nesta segunda, o Brasil fechou o dia com a quarta colocação no quadro geral de medalhas, com 12 ouros, oito pratas e 18 bronzes conquistados em Paris, um total de 38 medalhas.

A melhor campanha do Brasil em Jogos Paralímpicos foi em Tóquio 2020, com 72 medalhas no total (22 de ouro, 20 de prata e 30 de bronze), com o sétimo lugar no quadro de medalhas.