Brasília terá voos diretos para Cancún e Bogotá até o fim do ano Governo do DF negocia também a inclusão de voos sem conexão saindo do DF para a Itália, Espanha, Cuba e República Dominicana Brasília|Da Agência Brasil 29/07/2024 - 09h21 (Atualizado em 29/07/2024 - 09h21 ) ‌



Voos diretos começam a operar em outubro e dezembro Joel Rodrigues/ Agência Brasília -

O Aeroporto Internacional de Brasília começa a operar voos diretos para Bogotá, na Colômbia, e para Cancún, no México, a partir de outubro e dezembro, respectivamente. Quando forem inaugurados, os trechos serão adicionados aos outros sete destinos que já saem de Brasília sem conexões: Lisboa (Portugal), Cidade do Panamá (Panamá), Miami e Orlando (Estados Unidos), Buenos Aires (Argentina), Lima (Peru) e Santiago (Chile).

Além desses destinos, o Governo do Distrito Federal negocia mais voos internacionais diretos de Brasília com algumas companhias aéreas estrangeiras. “Estamos negociando voos diretos de Brasília para Roma, na Itália; para a Espanha; para Cuba; e para a República Dominicana. Ou seja, estamos em conversas permanentes para conquistarmos essas novas rotas para a cidade”, detalha o secretário de Relações Internacionais, Paco Britto.

A estratégia do governo é fomentar o turismo na capital, movimentar a economia e impulsionar o comércio e diversos outros segmentos de Brasília. No ano passado, 14.860.880 passageiros circularam pelo aeroporto de Brasília, que alcançou a marca do terceiro mais movimentado do país, atrás apenas dos dois aeroportos paulistas — Congonhas e Guarulhos. Além disso, o DF possui o maior fluxo internacional fora do eixo Rio-São Paulo.

Secretário de Turismo do DF, Cristiano Araújo diz que a expectativa é tornar o DF mais atrativo para o turismo. “Essa tem sido a minha missão: atrair, cada vez mais, visitantes para nossa capital”, assegura.

Segundo a Secretaria de Relações Internacionais, a oferta de novos voos diretos saindo de Brasília é fruto de negociações com as embaixadas internacionais instaladas na capital. A ideia é fortalecer o intercâmbio cultural e também comercial entre esses países e Brasília.

“Temos um aeroporto de excelência e reconhecido internacionalmente. Brasília é a capital do país, um hub que, além de tudo, é o único lugar do país que liga todas as demais capitais brasileiras. Atrair novas rotas para Brasília melhora o intercâmbio cultural, o comercial, o turismo e as arrecadações”, afirma o secretário Paco Britto.