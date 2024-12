BRB anuncia lucro líquido recorrente de R$ 180 milhões nos 9 primeiros meses de 2024 Segundo dados do banco, a base de clientes chegou a 8,1 milhões, crescimento de 7,1% em 12 meses, Brasília|Do R7, em Brasília 04/12/2024 - 18h40 (Atualizado em 04/12/2024 - 18h40 ) twitter

O BRB anunciou lucro líquido recorrente de R$ 180 milhões nos primeiros nove meses de 2024. Isso significa aumento de 58,1% em relação ao mesmo período do ano anterior. De acordo com divulgação do banco, os ativos totais cresceram 17,3% nos últimos 12 meses, atingindo R$ 55,4 bilhões.

A carteira de crédito expandiu 8,5% no período. Os destaques são o crédito imobiliário, que aumentou mais de 30%, chegando a R$ 11,15 bilhões; e o crédito rural, que avançou 71,8% em 12 meses.

Outro ponto positivo apontado pela instituição foi a base de clientes, que chegou 8,1 milhões, um crescimento de 7,1% em 12 meses. De acordo com o banco, o número abrange 95% dos municípios brasileiros.

Por outro lado, a inadimplência ficou 0,34 pontos percentuais abaixo do índice registrado no mesmo período do ano passado, e ainda abaixo dos 3,23% de média observados no Sistema Financeiro Nacional.

“O desempenho dos primeiros nove meses reflete a estratégia de reprecificação e renovação da carteira de crédito, redução da inadimplência, ampliação do relacionamento com os clientes e busca contínua por eficiência", aponta Paulo Henrique Costa, presidente do BRB.

Segundo ele, a modernização e diversificação dos negócios do banco se consolidam, com foco na proximidade com o cliente.

A modernização e a proximidade com o cliente a que Costa se refere se deu principalmente com o Super App, desenvolvido no Vale do Silício e que registrou 240 milhões de transações no ano – 96,7% das operações realizadas no período.

Há mais tecnologia, como a Tag BRB by Veloe, válida para pagamentos automáticos de pedágios em todas as rodovias do Brasil e nos principais estacionamentos. Como operador do Sistema de Bilhetagem Automática (SBA) do Distrito Federal há cinco anos, o BRB avançou no quesito pagamento digital.

Veja os destaque anunciados pelo BRB nos três primeiros trimestres de 2024:

Lucro líquido recorrente: R$ 180 milhões nos primeiros nove meses de 2024.

Ativos totais: R$ 55,4 bilhões, crescimento de 17,3% em 12 meses.

Base de clientes: 8,1 milhões, abrangendo 95% dos municípios brasileiros.

Carteira de crédito: R$ 37,5 bilhões, com crescimento de 8,5% no ano.

Crédito imobiliário: +30%, atingindo R$ 11,15 bilhões.

Crédito rural: +71,8%, chegando a R$ 1,75 bilhão.

Crédito para pessoas jurídicas: +5%, totalizando R$ 4,75 bilhões.

Inadimplência: 1,67%, bem abaixo da média do sistema financeiro nacional (3,23%).

96,7% das transações realizadas via Super App.

Nota 4,8 nas plataformas de aplicativos.

R$ 2,1 bilhões destinados a programas sociais, beneficiando 398 mil famílias.

Modernização do transporte público com integração de novos meios de pagamento.

Crescimento de 18,4% em 12 meses, totalizando R$ 50,4 bilhões.

Captação de LCI e LCA: +22%, alcançando R$ 9,16 bilhões.

Meta de R$ 100 bilhões em ativos totais até 2029, com estrutura de capital robusta.