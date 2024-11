Brito condiciona retirada de candidatura a diálogo com Lira e Motta Por enquanto, corrida pela presidência da Câmara tem três candidatos: Antonio Brito, Elmar Nascimento e Hugo Motta Brasília|Rute Moraes, do R7, em Brasília 05/11/2024 - 19h46 (Atualizado em 05/11/2024 - 20h21 ) twitter

Brito condiciona retirada de candidatura a diálogo com Lira e Motta

O líder do PSD, Antonio Brito (BA), manteve, nesta terça-feira (5), sua candidatura à presidência da Câmara dos Deputados. No entanto, o deputado condicionou a permanência contínua a um diálogo com o atual mandatário, Arthur Lira (PP-AL), e com o candidato ao posto com maior número de apoios, Hugo Motta (PB), líder do Republicanos na Casa.

“A posição da bancada foi manter a candidatura. Eu fiz uma ponderação à bancada e coloquei que, se nós dialogarmos com o presidente de Arthur Lira e com o candidato do presidente Arthur Lira, Hugo Motta, a fim de manter as proporcionalidades que o PSD tem mantido na Casa, nós voltaremos à bancada para dialogar se a bancada deseja continuar a manutenção da candidatura ou se há algum tipo de mudança”, disse Britto a jornalistas após uma reunião com deputados do partido.

Além de Brito, o líder do União, Elmar Nascimento (BA), também é candidato ao posto, mas já sinaliza nos bastidores a desistência. À bancada do PDT, mais cedo, Elmar teria comunicado a renúncia, mas não oficializou isso ainda.

De acordo com o líder do PSD, o que “pesou” para a bancada cogitar apoiar Motta foi a posição do PT, que apoia Motta oficialmente, e do governo, que ainda não oficializou a adesão, mas que indica tal ação. Por fim, Brito, destacou que o partido discutirá “pautas” com Lira.

Ao todo, até o momento, são 11 partidos e 373 deputados em prol do candidato do Republicanos, Hugo Motta.