BRT até Luziânia precisa de gestão diferenciada entre DF, Goiás e União, diz secretária Maria Caroline Fleury, secretária do Entorno do DF, fez a avaliação na manhã desta quinta em audiência pública no Senado

Audiência pública foi realizada às 10h no Senado

A previsão das obras do BRT do Distrito Federal até Luziânia, em fase de estudo, precisa de uma gestão diferenciada para conciliar as responsabilidades da União, do Distrito Federal e de Goiás. A avaliação é da secretária do Entorno do DF, Maria Caroline Fleury, que deu declaração em audiência pública no Senado na manhã desta quinta-feira (4). Maria destacou que é preciso garantir que a operacionalização da obra se sustente sozinha.

A secretária alertou que além da conclusão das obras é necessário avançar no aspecto de governança do transporte entre os dois estados. “Por ser interestadual, como vamos integrar a ANTT (Agência Nacional de Transporte Terrestre - atual responsável pelo transporte no trecho) e o governo de cada estado? Será um consórcio inter-federativo? Uma autarquia será criada? É fundamental que pensemos também no subsídio para esse transporte para reduzir o preço das passagens”, avaliou.

Maria acrescentou que o tema é preocupação do grupo de trabalho que discute as obras atualmente.

“Hoje, se a gente estalasse os dedos e o BRT estivesse pronto, a gente não conseguiria operacionalizar isso. Então é necessário ter cautela. Estamos falando de 240 mil pessoas que fazem esse deslocamento no Entorno do DF, sendo 60% disso de mão de obra de trabalho. Hoje, as pessoas passam horas no transporte e pagam uma tarifa absurda por um transporte de péssima qualidade” disse.

O trecho da BR-040 que receberá a obra do BRT até o Trevo de Luziânia passa por processo de concessão para uma nova empresa, que será responsável por manutenção da via e prestação de serviços médicos e mecânicos. O projeto de concessão, no entanto, deve ser adequado as obras do BRT.

A secretária Nacional de Transporte Rodoviário do Ministério de Transportes, Viviane Esse, explicou que a concessão prevê, por exemplo, a ampliação de vias marginais e vias nos canteiros centrais, de forma que minimizem os transtorno para a população

“A Concessão da BR-040 do DF até Cristalina (GO) está prevista para o ano que vem. No momento, esse trecho atua em nível F, ou seja, com congestionamento muito significativo e alto índice de acidentes. Por isso, a concessão prever a construção de mais vias marginais ou no canteiro central. Mas isso será adequado de acordo com o andamento do projeto do BRT. É necessário deixar claro que mesmo com a ampliação das vias, essa não é uma ação definitiva e precisa de mais estratégias”, disse.

Novo PAC

A obra do BRT até Luziânia está prevista no Novo PAC (Programa de Aceleração de Crescimento) com recursos de R$ 28,3 bilhões, até 2026. A proposta ainda inclui um trem de alta velocidade até Goiânia.

A audiência pública para debater os temas foi solicitada pelo senador Jorge Kajuru (PSB-GO). Segundo o parlamentar, “a implementação desses projetos é crucial para a mobilidade urbana, a sustentabilidade ambiental e a qualidade de vida dos cidadãos de Goiás e do Distrito Federal”.

Ele ressaltou que o debate sobre o empreendimento é necessário devido à sua relevância para o desenvolvimento social e econômico da região.