Busca por concurso público do BNDES cresce no Google nesta segunda (22) Levantamento foi feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas da plataforma Brasília|Do R7 22/07/2024 - 15h13 (Atualizado em 22/07/2024 - 15h13 ) ‌



BNDES abre concurso público André Telles/BNDES

O concurso público do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) para preenchimento de cargos, de nível superior, com a oferta inicial de 150 vagas, e salário inicial de R$ 20.900,00, é um dos assuntos mais buscados no Google nesta segunda-feira (22) O edital foi publicado hoje no Diário Oficial da União.

De acordo com levantamento feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas da plataforma, o pico de buscas foi registrado às 10h de hoje. Os cinco estados que mais buscaram pelo termo “BNDES″ são: Distrito Federal, Rio de Janeiro, Amapá, Piauí e Rio Grande do Norte, respectivamente, apontou o Google Trends. Confira:

Sobre o concurso do BNDES

De acordo com o BNDES, as inscrições ficarão abertas de 26 de julho a 19 de agosto. As provas serão realizadas em 13 de outubro, em todas as capitais e no Distrito Federal. A taxa de inscrição é de R$ 110.

As vagas serão referentes as áreas de administração, análise de sistemas – desenvolvimento, análise de sistemas – suporte, análise de sistemas – cibersegurança, arquitetura-urbanismo, arquivologia digital, ciências contábeis, ciência de dados, comunicação social, direito, economia, engenharia e psicologia organizacional.

Segundo a instituição, as vagas ofertadas são destinadas ao escritório do BNDES no Rio de Janeiro (RJ). Porém, de acordo com as necessidades do serviço, o candidato poderá ser lotado em outra unidade, como São Paulo (SP), Brasília (DF) e Recife (PE). A jornada de trabalho é de 35 horas semanais. Saiba mais sobre o concurso do BNDES aqui.