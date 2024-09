Caesb interrompe fornecimento de água em Brazlândia nesta quinta devido à seca do DF Companhia também pediu para população reduzir o consumo de água; capital do país está há 142 dias sem chuva Brasília|Do R7, em Brasília 12/09/2024 - 09h01 (Atualizado em 12/09/2024 - 09h01 ) ‌



Fornecimento de água será interrompido até às 14h Mary Leal/SEEDF - aqruivo

A Caesb (Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal) interrompe nesta quinta-feira (12) o fornecimento de água em Brazlândia devido à seca que atinge a capital do país. Segundo a Companhia, o fornecimento será interrompido em algumas quadras pela redução da quantidade de água que chega à captação Barrocão que atende a região administrativa. Segundo a Caesb, o consumo de água cresceu em Brazlândia e, aliado a isso, o DF registra 142 dias sem chuva.

A interrupção será feita até às 14h e vai afetar a quadra 33 da Vila São José; Expansão da Vila São José: Quadras 45, 46, 47 e 48, 55, 56, 57 e 58 e Unidade de Internação de Brazlândia.

“A Caesb alerta a população e os produtores rurais de Brazlândia que adotem medidas de economia de água. É fundamental que todos os cidadãos e setores produtivos pratiquem o uso consciente e responsável da água, priorizando as necessidades essenciais e evitando qualquer forma de desperdício”, orienta.

A companhia ainda recomenda que a água não seja desperdiçada em atividades domésticas corriqueiras, como lavar carros ou calçadas, regar jardins, encher piscinas ou em banhos demorados

“Apesar de o Distrito Federal estar com os níveis dos reservatórios de água mais altos do que em anos anteriores, algumas cidades são abastecidas por sistemas que dependem de mananciais pequenos ou médios e poços, que reduzem muito sua disponibilidade hídrica nos meses secos”, explica.

É o que acontece o sistema que atende a região administrativa. “O Sistema Brazlândia possui duas captações superficiais, Barrocão e Capão da Onça, que não são interligadas com os demais sistemas do DF, além de dois poços tubulares profundos, localizados um em cada captação citada, para reforço do abastecimento, caso necessário”, informa a Caesb.