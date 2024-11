Caesb publica edital de concurso com 303 vagas e salários que podem chegar a R$ 11 mil Concurso para a companhia do DF oferece oportunidades para níveis médio e superior; inscrições começam em janeiro de 2025 Brasília|Iasmim Albuquerque*, do R7, em Brasília 21/11/2024 - 13h22 (Atualizado em 21/11/2024 - 13h22 ) twitter

Inscrições começam em janeiro Tony Winston/Agência Brasília

A Caesb (Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal) divulgou nesta quinta-feira (21) o edital do seu concurso público com 303 vagas para cargos de níveis médio e superior. Os salários variam entre R$ 4 mil até R$ 11 mil.

As inscrições serão abertas de 8 a 27 de janeiro de 2025 e custarão R$ 71 (médio) e R$ 92 (superior). As provas estão previstas para 8 de março. O Cebraspe é a banca organizadora do certame.

Vagas imediatas e cadastro reserva

Segundo o edital, serão 82 vagas imediatas e 221 destinadas a cadastro reserva. As provas serão composta por questões objetivas e discursiva.

Para os cargos de nível superior, serão ofertadas oportunidades para biologia, engenharia, geografia, administração, contabilidade, economia, pedagogia, teconologia da informação e química.

O documento também prevê vagas para técnicos em edificações, saneamento, telecomunicação, eletricista, eletrônico, hidrologia, mecânico, além assistente administrativo. Todas as especialidades exigem ensino médio.

O último concurso público foi realizado em 2017, oferecendo uma vaga efetiva e 19 para formação de cadastro reserva para o cargo de nível superior de Médico do Trabalho. Na ocasião, a seleção do concurso era a Quadrix.