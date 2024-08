Caiado lamenta morte de casal e bebê em incêndio no Entorno do DF: ‘corações cheios de tristeza’ Casal se jogou do sétimo andar para tentar escapar das chamas com o filho e o cachorro, e ninguém sobreviveu à queda Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 28/08/2024 - 09h30 (Atualizado em 28/08/2024 - 09h33 ) ‌



Incêndio atingiu 7º andar de apartamento em Valparaíso CBMGO/Divulgação -

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), lamentou nas redes sociais a morte de um casal e um bebê durante o incêndio que atingiu um prédio em Valparaíso de Goiás, Entorno do Distrito Federal, na manhã de terça-feira (27). Nas redes sociais, Caiado escreveu que a tragédia deixou o estado “profundamente abalado”.

“Perdemos de forma devastadora um jovem casal e um bebê, que, num ato de desespero, se jogaram para fora após o apartamento em que viviam ser consumido pelo fogo. Nossos corações estão cheios de tristeza diante de tamanha perda. Que Deus, em sua infinita misericórdia, receba essas almas e conceda conforto e força aos familiares e amigos nesse momento tão doloroso”, disse o governador.

O caso aconteceu no condomínio Parque das Árvores, por volta das 10h30 da manhã de terça-feira. A causa do incêndio ainda não foi identificada e o combate às chamas contou com atuação do Corpo de Bombeiros de Valparaíso, Luziânia e DF. Após a tragédia, a prefeitura de Valparaíso de Goiás decretou luto de três dias.

Momentos de tensão

Ao R7, uma moradora próxima do condomínio e uma das primeiras a chegar no local, relatou os momentos de desespero. “Muita angústia. As pessoas estavam desesperadas querendo pular dos apartamentos”, disse Bruna Fernanda Fonseca, 45 anos, moradora de Valparaíso de Goiás.

Segundo Bruna, por volta das 10h20 ela ouviu um barulho de explosão e saiu correndo para tentar ajudar de alguma forma, já que tem experiência como brigadista. “Eu ficava dando informações de segurança, orientando eles a não ficar perto de vidraças, ficarem agachados para não inalar fumaça, orientando as pessoas a não voltarem para os apartamentos”, disse.

Segundo o capitão Rodrigues, do Corpo de Bombeiros Militar do Goiás, a perícia vai determinar o que causou as chamas. “Vamos ter danos estruturais no prédio, mas precisamos fazer a perícia, o estudo técnico correto, para identificar a causa do incêndio. Mas já fizemos uma varredura nos apartamentos e não encontramos outras vítimas”, disse.

Os bombeiros do Distrito Federal, de Valparaíso e Luziânia atuaram na ocorrência.