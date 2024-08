‘Caio é o nosso futuro’, dizem crianças que treinam no mesmo centro que medalhista do DF De Sobradinho, atleta brasiliense conquistou a medalha de prata na marcha atlética nas Olimpíadas de Paris Brasília|Giovanna Inoue, do R7, em Brasília 01/08/2024 - 20h52 (Atualizado em 01/08/2024 - 21h22 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Essa é a 4ª olimpíada de Caio Bonfim Alexandre Loureiro/COB - 01.08.2024

O nome de Caio Bonfim está na boca do Brasil desde que ele conquistou a histórica medalha de prata na marcha atlética nas Olimpíadas de Paris -2024 nesta madrugada (1º), mas em Sobradinho, no Distrito Federal , esse nome reverbera há tempos. O atleta brasiliense treina no Caso (Centro de Atletismo de Sobradinho), onde é inspiração para amigos e futuros competidores.

A medalha ainda não chegou ao DF, mas o impacto da vitória já influencia a próxima geração de atletas. Emanuelle Faustino, de 12 anos, é uma das 230 crianças que treinam marcha atlética no centro e espera seguir os passos do veterano. “O Caio é o nosso futuro, nosso ídolo. A gente se inspira muito nele e, um dia, todas nós queremos estar que nem ele, nas Olimpíadas, e ganhar uma medalha para o Brasil”, conta a pequena Manu.

“Mesmo quando novo, ele já tinha esse foco, essa cabeça boa”, conta Diego Pereira Lima, treinador do projeto e amigo de Caio. Ele relata que o atleta é extremamente dedicado aos treinos e querido por todos. “Não tem sol, não tem chuva que pare ele de treinar”, relembra.

Segundo Diego, Caio não abandona os treinos “nem quando passa mal”, e que “todo mundo quer chegar e fazer pelo menos perto do que ele fez”. “Ele é uma grande inspiração, não só como atleta mas também como pessoa”, conclui.

Publicidade

Também treinador do Caso, Jessimário Ribeiro comemora a conquista da medalha e a visibilidade que isso traz para a marcha atlética. “Isso nos dá uma luz de esperança, ou seja, mostra que dá certo. Tem que estar em cima ali, trabalhando. Isso é muito gratificante para a gente, que tem essa proximidade com o Caio, que sabe quem é ele. Ele merece, ele merece demais essa medalha”, relata.

Para Jessimário, a presença do medalhista olímpico vai ajudar e motivar as crianças que treinam no Caso a continuar se empenhando.

Publicidade

A medalha de prata

Caio Bonfim chegou em segundo lugar na marcha atlética de 20km, completando o percurso em 1h19min9s, nona melhor marca da carreira dele. Ele ficou atrás apenas de Brian Pintado do Equador, que ganhou o ouro, fazendo o tempo de 1h18min55s. O espanhol Alvaro Martin chegou em terceiro lugar, dois segundos depois do brasileiro.

Caio começou a treinar em 2007 em Sobradinho e é considerado hoje um dos principais nomes da modalidade do país. Ele está na quarta olimpíada e entrou para a história ao concluir o percurso em segundo lugar. Antes de Paris, o atleta já tinha no currículo quatro medalhas em Jogos Pan-Americanos e duas em Mundiais.

Centro de Atletismo de Sobradinho

O Caso é um projeto social que visa capacitar e treinar crianças, jovens e adultos a se tornarem atletas que teve início em 1990. Atualmente, pessoas de sete a 50 anos treinam no Centro, liderado pelo treinador João Sena e a esposa dele, Gianetti Oliveira, pais de Caio Bonfim.