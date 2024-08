Caixas-pretas de avião que caiu em Vinhedo (SP) são recuperadas e serão levadas para Brasília Gravadores são primordiais para que se entenda o que aconteceu no acidente que deixou 61 mortos Brasília|Jéssica Gotlib, do R7, em Brasília 09/08/2024 - 18h25 (Atualizado em 09/08/2024 - 18h44 ) ‌



Coletiva de imprensa Jéssica Gotlib/ R7 - 9.08.2024

Os dois gravadores do avião que caiu em Vinhedo, interior de São Paulo, nesta sexta-feira (9), já foram recuperados pelas equipes do Seripa (Serviços Regionais de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos). As duas caixas-pretas serão trazidas para Brasília para análise e investigação. A informação foi confirmada durante coletiva de imprensa. Segundo o órgão, não se sabe ainda se elas chegaram na capital federal ainda hoje. “Tudo depende do grau de destruição dos gravadores. Não consigo dizer agora em quanto tempo isso vai acontecer”, diz chefe do Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos), Brigadeiro do Ar Marcelo Moreno

As caixas-pretas são primordiais para que se entenda o que aconteceu no acidente que deixou 61 mortos. Uma delas grava os dados do voo e a outra as conversas.

São sete Serviços Regionais de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos. O que está no local é o Quarto Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SERIPA IV), de São Paulo.

Cenipa realiza coletiva de imprensa nesta tarde, em Brasília. Também participam da coletiva o chefe da divisão de investigação e prevenção de acidentes Aeronáuticos do Cenipa, coronel aviador Carlos Henrique Baldin; dois diretores da Anac (Agência Nacional de Aviação Civil): Luís Ricardo de Souza Nascimento e Ricardo Catanant.

Como ocorreu o acidente

O avião da companhia Voepass, antiga Passaredo, caiu em Vinhedo (SP), com 62 pessoas a bordo, na tarde desta sexta-feira (9). Não há sobreviventes. Entre os ocupantes, 58 eram passageiros e quatro, tripulantes. A aeronave decolou de Cascavel (PR), às 11h50, e deveria pousar em Guarulhos (SP), às 13h45. Segundo informações da FAB, partir das 13h21 a aeronave não respondeu às chamadas do Controle de Aproximação de São Paulo, bem como não declarou emergência ou reportou estar sob condições meteorológicas adversas. A perda do contato radar ocorreu às 13h22. O DECEA informa, ainda, que o SALVAERO foi acionado às 13h26 e encontrou a aeronave acidentada dentro de um condomínio.