Câmara aprova inclusão de Eduardo Campos no Livro dos Heróis da Pátria Matéria ainda precisa do aval do Senado; Eduardo Campos morreu há 10 anos em uma queda de avião Brasília|Hellen Leite, do R7, em Brasília 14/08/2024 - 19h19 (Atualizado em 14/08/2024 - 19h32 ) ‌



Eduardo Campos, ex-governador de Pernambuco Roosewelt Pinheiro/Arquivo Agência Brasil

A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira (14) a inscrição do nome de Eduardo Campos, ex-governador de Pernambuco, no Livro dos Heróis da Pátria. Campos morreu em 13 de agosto de 2014 em uma queda de avião, em Santos (SP). Na época, ele era candidato a presidente da República pelo PSB e viajava para cumprir agenda de campanha.

O projeto foi relatado pelo filho de Eduardo Campos, o deputado federal Pedro Campos (PSB-PE). “Herói é aquele que cuida de nós, como nossos pais desde o nosso nascimento. Mas Eduardo é mais que isso. A inscrição no livro é um movimento desta Câmara em reconhecimento ao cidadão que o vê como um herói em defesa do povo brasileiro”, afirmou.

O livro Heróis e Heroínas da Pátria fica na Praça dos Três Poderes, no Panteão da Pátria, e reúne nomes como Tiradentes, Dom Pedro I, Zumbi dos Palmares, Chico Mendes, Ana Néri, Anita Garibaldi, Tancredo Neves e Getúlio Vargas. Com a aprovação na Câmara Federal, a matéria vai ao Senado.

Em 2018, a Polícia Federal concluiu o inquérito sobre a queda do avião, identificando várias possíveis causas para o acidente. Entre os fatores investigados estão a colisão com pássaros, desorientação espacial dos pilotos, um possível disparo do compensador de profundor, ou um problema mecânico com o travamento do profundor em posições extremas.

Além do candidato, morreram no acidente outras seis pessoas: os assessores Pedro Valadares e Carlos Percol, o fotógrafo Alexandre Severo, o cinegrafista Marcelo Lira e mais dois pilotos.