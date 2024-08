Câmara aprova liberação de R$ 12,2 bilhões para o Rio Grande do Sul Texto agora será analisado no Senado Brasília|Do R7 26/08/2024 - 23h08 (Atualizado em 26/08/2024 - 23h08 ) ‌



Estado foi atingido por chuvas entre entre o fim de abril e maio Gustavo Mansur/ Palácio Piranti

A Câmara dos Deputados aprovou, nesta segunda-feira (26), a liberação de crédito extraordinário de R$ 12,2 bilhões no Orçamento deste ano para ações no Rio Grande do Sul de enfrentamento aos efeitos das enchentes. Agora, o texto será enviado ao Senado.

A Medida Provisória prevê que o dinheiro deverá ser usado para ações como a ampliação de leitos no Hospital Nossa Senhora da Conceição para atender a região metropolitana de Porto Alegre; compra de remédios para repor estoques destruídos pelas inundações; e compra e distribuição de 197 mil cestas de alimentos.

Segundo o decreto legislativo de calamidade pública, as despesas para as ações de emergência no estado não vão afetar as metas fiscais do governo para 2024.

A MP foi editada pelo governo federal em maio deste ano. Desde então, cerca de R$ 8 bilhões já foram aplicados em diversas ações.

‌



*Com informações da Agência Câmara