Câmara aprova urgência a projeto que prioriza atendimento de pacientes com câncer Isso significa que o mérito da proposta não precisa passar pelas comissões permanentes da Casa Brasília|Do R7 19/11/2024 - 22h24 (Atualizado em 19/11/2024 - 22h37 )

Câmara aprova urgência a projeto que dá prioridade no atendimento para pacientes com câncer Mário Agra/Câmara dos Deputados - 19/11/2024

A Câmara dos Deputados aprovou, nesta terça-feira (19), a urgência a um projeto de lei que pretende instituir a prioridade no atendimento e na marcação de consultas, exames e tratamentos para pacientes com suspeita ou diagnóstico de câncer. Na prática, a urgência significa que o mérito da proposta não precisa passar pelas comissões permanentes da Casa e pode ser remetido diretamente ao plenário.

O projeto de lei busca garantir prioridade no atendimento, visando reduzir o tempo entre o diagnóstico e o início do tratamento, aumentando as chances de cura e diminuindo os custos relacionados ao agravamento da doença.

O câncer é uma das principais causas de mortalidade global e tem um impacto devastador na saúde pública e nas famílias afetadas. No Brasil, segundo o INCA (Instituto Nacional de Câncer), há mais de 600 mil novos casos diagnosticados anualmente.

O projeto de lei do deputado Gilvan Maximo (Republicanos-DF) argumenta que a detecção precoce e o tratamento rápido são cruciais para aumentar as chances de cura e melhorar a qualidade de vida dos pacientes oncológicos. No entanto, o atual sistema de saúde muitas vezes impõe longos tempos de espera para exames e tratamentos, o que pode agravar o quadro dos pacientes e comprometer suas possibilidades de recuperação.

‌



Além disso, os tratamentos contra o câncer, em sua maioria, envolvem terapias complexas e de longo prazo, com necessidade de exames frequentes e, em muitos casos, intervenções cirúrgicas. A agilidade no início desses procedimentos pode ser a diferença entre um tratamento bem-sucedido e um prognóstico desfavorável.

Além dos desafios clínicos, os custos elevados do tratamento afetam tanto os indivíduos quanto o sistema de saúde como um todo. Pacientes que enfrentam longos períodos de espera podem ter seu quadro clínico agravado, exigindo tratamentos mais caros e prolongados.