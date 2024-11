Câmara deve votar novas regras para emendas nesta terça-feira Proposta foi aprovada pelo Senado na segunda-feira (17) e voltou à Câmara devido a alterações no texto Brasília|Rute Moraes, do R7, em Brasília 19/11/2024 - 02h00 (Atualizado em 19/11/2024 - 02h00 ) twitter

Câmara deve votar novas regras para emendas nesta terça-feira Mário Agra/Câmara dos Deputados - 18/11/2024

A Câmara dos Deputados deve votar, nesta terça-feira (19), o projeto de lei complementar que busca dar mais transparência às emendas parlamentares. Inicialmente, o texto constava na pauta da segunda-feira (17) da Casa, mas o Senado ainda precisava finalizar a apreciação dos destaques, o que ocorreu ontem. A proposta precisou voltar à Câmara, onde já tinha sido aprovado, devido a alterações na redação.

Até o momento, as mudanças são consideradas benéficas pelos deputados. Se aprovado hoje, o texto segue para a sanção presidencial.

Os senadores aprovaram um destaque do PL (Partido Liberal) que proíbe o governo federal de bloquear os empenhos para cumprir a meta fiscal. Agora, a proposta prevê apenas o contingenciamento dos empenhos, ou seja, o governo poderá congelar os valores, e não bloquear, para cumprir a meta fiscal.

Entre os ajustes feitos pelo relator no Senado, Angelo Coronel (PSD-BA), está a quantidade de indicações das emendas de bancada, que passou de oito para dez.

Uma subemenda do relator ainda restabelece o limite para crescimento das emendas parlamentares que constava no texto original que começou a tramitar na Câmara.

Dessa forma, em 2025, o valor total das emendas de bancada não poderá ultrapassar 1% da receita corrente líquida do ano anterior, enquanto que o valor das individuais não poderá superar 2% da receita corrente líquida do ano anterior. Já as emendas de comissão poderão somar até R$ 11,5 bilhões.

A partir de 2026, as emendas impositivas (bancada e individual) serão aumentadas com base nas regras do arcabouço fiscal. E as não impositivas serão atualizadas com base na variação do IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo).

Há pouco mais de três meses, a execução das emendas está bloqueada pelo STF (Supremo Tribunal Federal) pela falta de transparência e de rastreabilidade. O projeto de lei cria formas de rastrear e avaliar a destinação dos recursos indicados por deputados e senadores, além de estabelecer medidas para evitar a fragmentação dos recursos.