Câmara discute investigações sobre acidente com avião da Voepass em audiência pública Em 9 de agosto, avião da Voepass que partiu de Cascavel (PR) com destino a São Paulo caiu em Vinhedo (SP) Brasília|Victoria Lacerda, do R7, em Brasília* 26/11/2024 - 02h00 (Atualizado em 26/11/2024 - 02h00 )

Acidente da Voepass Reprodução/RECORD

A comissão externa da Câmara dos Deputados que acompanha as investigações do acidente com o avião da Voepass realiza mais uma audiência pública nesta terça-feira (26). O encontro reunirá representantes da Anac (Agência Nacional de Aviação Civil), da Latam, da Defensoria Pública e do governo federal, a partir das 15h, no Plenário 3 da Câmara.

O debate foi solicitado pelo coordenador do colegiado, deputado Bruno Ganem (Podemos-SP); pelo relator, deputado Padovani (União-PR); e pelo deputado Pedro Aihara (PRD-MG).

Aihara destacou que a Anac tem papel fundamental na supervisão das condições de manutenção das aeronaves e na gestão de incidentes relacionados à segurança.

“A colaboração da Anac nesse processo é vital para assegurar que todas as possíveis falhas sejam identificadas e corrigidas, garantindo a segurança dos passageiros e prevenindo futuras tragédias”, afirmou.

Ganem enfatizou a importância de ouvir a defensora pública-geral de São Paulo,Luciana Jordão da Motta Armiliato de Carvalho, para assegurar os direitos das vítimas e de seus familiares.

Além disso, Padovani e ele apontaram a necessidade de explicações sobre o acordo de “código compartilhado” entre a Voepass e a Latam, que permite o compartilhamento de voos e levanta dúvidas sobre a relação entre as empresas.

Relembre o caso

Em 9 de agosto, um avião da Voepass que partiu de Cascavel (PR) com destino a São Paulo caiu em Vinhedo, próximo à capital paulista, resultando na morte de 62 pessoas.

Desde então, o Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos), do Comando da Aeronáutica, tem investigado as possíveis causas. Uma das hipóteses levantadas é o acúmulo de gelo em partes do avião.

Relatório preliminar apresentado pelo chefe do Cenipa, brigadeiro do ar Marcelo Moreno, apontou que não houve declaração de emergência por parte da tripulação antes da queda e que o sistema de degelo da aeronave foi acionado três vezes durante o voo.

A Voepass, por meio de seu presidente, José Luis Felício Filho, afirmou que a aeronave havia passado por manutenção na noite anterior ao acidente e que os pilotos estavam devidamente treinados para lidar com condições adversas, incluindo gelo.

Convidados confirmados para a audiência

A audiência na comissão externa da Câmara dos Deputados contará com a presença de:

Tiago Souza Pereira, diretor-presidente da Anac;

Luciana Jordão, defensora pública-geral do Estado de São Paulo;

Eduardo Macedo, líder de Assuntos Públicos da Latam Airlines no Brasil;

Vitor Hugo do Amaral Ferreira, diretor do departamento de Proteção e Defesa do Consumidor do Ministério da Justiça e Segurança Pública.

*Com informações da Agência Câmara