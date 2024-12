Câmara faz sessão solene em homenagem ao Dia do Evangélico Em 30 anos, o percentual de evangélicos passou de 6,6% para 22,2%, segundo dados do IBGE Brasília|Do R7, em Brasília 03/12/2024 - 15h47 (Atualizado em 03/12/2024 - 15h47 ) twitter

plenário da câmara vazio Wilson Dias/Agência Brasil

A Câmara dos Deputados realiza nesta terça-feira (3) uma sessão solene em homenagem ao Dia do evangélico. A cerimônia, realizada no plenário, foi solicitada por parlamentares do Republicanos, PSD e PP da Bahia, Distrito Federal, Mato Grosso, Maranhão e Pará. Em 30 anos, o percentual de evangélicos passou de 6,6% para 22,2%, segundo dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), que consideram o período entre 1980 e 2010.

Ficou a cargo do deputado Gilvan Maximo (Republicanos-DF) conduzir a sessão solene. “A preservação dos valores da família representa um dos maiores motivos de crescimento do segmento evangélico no país. Vale ressaltar, que as comunidades evangélicas estão em constante crescimento em todas as camadas sociais. As celebrações se intensificaram e diversificaram, com a realização de cultos em diferentes Igrejas, carreatas, shows e maratonas de leitura bíblica”, escreveu o deputado no requerimento.

Além de Gilvan Maximo, solicitaram a sessão os deputados Antonio Brito (PSD-BA), Dr. Luiz Ovando (PP-MS), Fred Linhares (Republicanos-DF), Josivaldo JP (PSD-MA), Raimundo Santos (PSD-PA).

O Dia do Evangélico, comemorado em 30 de novembro, foi instituído em todo país pela Lei 12.328/2010. A celebração não configura como feriado nacional, mas o dia livre ocorre em algumas cidades.