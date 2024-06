Brasília |Iasmim Albuquerque*, do R7, em Brasília

Câmara Legislativa do DF aprova programa para disciplinar guarda de cães e gatos Projeto prevê que guarda responsável só é válida se tutor assumir deveres de cuidados físicos, psicológicos e ambientais do animal

Alto contraste

A+

A-

Tutor deve se comprometer a prevenir riscos do animal que pode causar na comunidade LUCIO BERNARDO JR/Lúcio Bernardo Jr./ Agência Brasília

A Câmara Legislativa do Distrito Federal aprovou na terça-feira (25) o projeto de lei que institui o Programa Guarda Responsável, projeto destinado a disciplinar a guarda responsável de cães e gatos no DF. A iniciativa é do deputado Ricardo Vale (PT), que propôs também parcerias para castração e microchipagem dos bichos.

De acordo com o texto, a guarda é considerada responsável quando o tutor ou protetor aceita e se compromete a assumir deveres centrados no atendimento das necessidades físicas, psicológicas e ambientais e na prevenção dos riscos que o animal possa causar à comunidade ou ao ambiente.

“O projeto lança um olhar especial a homens e mulheres que dedicam boa parte de suas vidas à causa animal. Para contribuir com eles, proponho um conjunto de instrumentos, a exemplo de parcerias entre o poder público e organizações do Terceiro Setor, castração e microchipagem, além de Cadastros Distritais de Tutores e Protetores e de Adoção de Cães e Gatos”, explicou o parlamentar.

A CLDF também aprovou, no mesmo dia, uma proposta que reconhece os animais como seres capazes de sentir dor e sofrimento. O objetivo do projeto é garantir tutela jurisdicional em caso de violação dos direitos dos animais.

*Sob supervisão de Fausto Carneiro