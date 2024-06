Brasília |Do R7, em Brasília

Câmara Legislativa do DF aprova projeto que autoriza enfermeiros a prescreverem medicamentos Iniciativa precisa ser aprovada pelo governador Ibaneis Rocha; prerrogativa já está em Lei que regulamenta profissão

Geovana Albuquerque/Agência Brasília - Arquivo

A Câmara Legislativa do Distrito Federal aprovou um projeto de lei que assegura aos enfermeiros o direito de prescreverem medicamentos. A competência, segundo o projeto, já está prevista na Lei Federal nº 7.498/1986, que regulamenta a profissão. Iniciativa ainda precisa ser sancionada pelo governador Ibaneis Rocha (MDB).

A medida foi proposta pelo deputado Jorge Vianna (PSD) e aprovado nesta terça-feira (25). O texto prevê penalidades ao comerciante ou farmacêutico que se recusar a cumprir as prescrições feitas por enfermeiros dentro da esfera legal.

Quem descumprir a medida poderá receber multa de R$ 500 e suspensão da licença de funcionamento por até 60 dias, no caso de descumprimento reiterado.

A fiscalização do cumprimento da medida, caso seja sancionada pelo governador Ibaneis Rocha, será feita pelo Procon (Instituto de Defesa do Consumidor do Distrito Federal).