Câmara Legislativa do DF aprova protocolo de combate à dengue, gripe e doenças respiratórias Projeto prevê que governo faça ações preventivas contra as doenças todos os anos

Projeto vai para sanção do governador (Carlos Gandra/ Agência CLDF - )

A Câmara Legislativa do Distrito Federal aprovou nesta terça-feira (11), um protocolo de gestão de crise no enfrentamento de doenças sazonais. A proposta do deputado distrital Joaquim Roriz Neto (PL) prevê que o governo estruture ações preventivas contra a dengue, gripe e doenças respiratórias. Todos os anos, o GDF deve prever ações como aquisição de vacinas, repelentes e testes rápidos, assim como contratação de fumacê, ampliação do número de leitos hospitalares outras medidas.

Veja como vai funcionar:

Ações contra a dengue: entre outubro e maio;

Ações contra a gripe: entre março e julho;

Ações contra a rinite alérgica e asma: entre junho e outubro.

A Secretaria de Saúde deverá elaborar, também, um cronograma de enfrentamento 90 dias antes do início da sazonalidade das doenças.

“Se todos os anos enfrentamos problemas como a dengue no período chuvoso, assim como as alergias e crises respiratórias durante a seca, já temos que nos adiantar. Por isso, propus a elaboração de um protocolo para evitar superlotações e o caos no serviço de saúde”, diz o parlamentar.

Segundo ele, o cronograma auxiliará para a redução da superlotação das emergências das UPAS e dos Hospitais. “Esse protocolo reflete diretamente na situação das emergências. A população não merece chegar a uma unidade de saúde e ter que esperar por um dia inteiro, agravando ainda mais a doença. Quem tem dor, tem pressa”, pondera.

Segundo Roriz Neto, outro aspecto positivo refere-se a economia para os cofres públicos. “A falta de planejamento ainda gera um segundo problema, que são os elevados custos com contratações emergenciais. Com o cronograma, vamos evitar o desperdício de dinheiro”, completa.